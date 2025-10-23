Da ti srce pukne: Ovo je poruka na grobu Dolores Lambaše

Hrvatska glumica Dolores Lambaša poginula je 23. listopada 2013. godine u stravičnoj prometnoj nesreći.

Sahranjena je u Šibeniku, a na njezinu grobu danas stoji emotivna posveta majke Alme.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Ti si jedina koju se ne zaboravlja, zavjet, opomena, znamen i amen. Ja sam neuništiv dio tebe satkan od niti koje vezuju, povezuju i obvezuju", stoji na spomeniku uz sliku Dolores nastalu prema sceni iz njezina posljednjeg filma ''Vjerujem u anđele''.

Na obljetnicu njene smrti na grobu je osvanulo bijelo cvijeće.

Fotografije pogledajte ovdje.