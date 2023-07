DA TI SE SLADI KRV U ŽILAMA Dječak na dalmatinskoj plaži izronio aktivnu topničku granatu: "Jedna ju je žena nosala po plaži!"

Topnička granata, zaostala iz Donovinskog rata pronađena je danas na plaži u Kožinu kod Zadra. Preciznije rečeno, izronio ju je 12-godišnji dječak iz Austrije koji pojma nije imao što je pronašao, što je donio na plažu, ni koliko je imao sreće!

"Dječak je granatu izvadio vani na rivu. Ali ono što me frapiralo je da ju je u naručje uzela jedna žena, koja ju je nosila rivom krcatom ljudi i vikala da je to bomba", ispričala je svjedokinja ovog događaja za Morski HR.

"Mi se tu kupamo 15 godina i naprosto mi je nevjerojatno da tu napravu nismo uočili prije, jer je tu more izuzetno bistro i plitko. Pa to je pronađeno na svega 2-3 metra dubine", kazuje za Morski HR i sama šokirana što se sve to odvilo niti pet metara od mjesta gdje se godinama kupa i sunča.

Pirotehničar potvrdio jezivu stvar

"Ovu su granatu valovi bacili u plitko i taj mali je izvukao vani. Netko je rekao da je ovo bomba… ljudi su počeli pokazivati što je to i onda su zvali policiju koja je rekla „evakuiraj ovaj dio plaže", kaže i dodaje da je pirotehničar potvrdio jezivu stvar.

"Rekao nam je: "Da je netko izvukao osigurač, bilo bi svega. Naime, plaža u Kožinu puna je djece!".

Događaj je za Morski HR potvrdila i zadarska policija:

"Na području Kožina građani su oko podneva dojavili pronalazak eksplozivnog sredstva. Dolaskom pocijskih službenika, ustanovljeno je da se radi o topničkom streljivu koje je izuzeto i uskladišteno po pravilima struke - rekla je glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.