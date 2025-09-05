"Da nije nje, mog sina danas ne bi bilo": Splitska majka beskonačno zahvalna pedijatrici koja je spasila život njezinom devetomjesečnom sinu

Splitska majka čiji su podaci poznati redakciji kontaktirala je Dalmaciju Danas (e-mail: info@dalmacijadanas.hr, WAP: +385 99 532 6645) poslavši potresno i emotivno pismo u kojem opisuje najteže trenutke svog života – borbu njezinog devetomjesečnog sina za život. Dječak se prije nekoliko mjeseci suočio s meningokoknim meningitisom i sepsom, a samo brza i pravovremena reakcija pedijatrice Tamare Bošnjak bila je presudna da dijete danas bude živo i zdravo.

Majka, koja želi ostati anonimna, istaknula je da je od tog dana svima oko sebe zahvalna do neba, a posebno liječnici koja je, kako kaže, pokazala ne samo stručnost nego i ljudskost, toplinu i podršku u trenucima kada je obitelji bilo najteže.

"Subotu dijete ne otvara oči, samo diše..."

U svom pismu majka opisuje dramatične trenutke koji su počeli 25. travnja ove godine, kada je njezin sin s devet mjeseci dobio visoku temperaturu i gotovo potpuno izgubio snagu.

– Moj maleni sin je s devet mjeseci dobio temperaturu 40 i nije mogao jesti, piti, ma ni pomaknuti se. Otišli smo kod naše pedijatrice Tamare Bošnjak koja je odmah vidjela da nešto nije kako treba i dala mu dvije doze antibiotika. To je bio petak, a rekla mi je da obavezno dođem sutradan jer je ona dežurna. Subotu dijete ne otvara oči... doslovno samo diše... – napisala je majka.

Hitno u KBC Split – dijagnoza koja ledi krv u žilama

Kada su ponovno došli kod pedijatrice, liječnica je odmah prepoznala stanje i hitno ih uputila na pedijatriju KBC-a Split.

– Dijagnoza – meningokokni meningitis i sepsa. Doktori su mu davali duplu dozu antibiotika za odraslu osobu. Sati su bili u pitanju. Na kraju se naš borac uspio izvući iz nemogućeg, molitvom i nadom – navodi majka.

Posebno se zahvalila cijelom timu na odjelu pedijatrije i infektologije na Križinama, ističući da će njezin sin "M" uvijek nositi u srcu one koji su mu pomogli u najtežem trenutku.

"Spasila ga je naša Tamara"

U emotivnom pismu, najveće riječi zahvale upućuje upravo pedijatrici Bošnjak.

– Spasila ga je naša Tamara. Ona je jedina prepoznala simptome, dala mu duplu dozu antibiotika. Da nije nje, ne bi bilo ni moga sina danas. Ona je čovjek prije svega – cijelim putem suosjećala je s nama i svaki dan me zvala da vidi kako je njezin maleni pacijent. Želim da cijela zemlja zna koliko vrijedi. Najveće hvala našoj Tamari koja mu je spasila život. Voli vas vaš "M" – stoji u poruci majke.

Tako je jedan mali život danas je spašen zahvaljujući brzoj reakciji i predanosti, a zahvalnost majke, kako sama kaže, trajat će cijeli život.