CVITNI MIRAKULI U SRCU SPLITA Svjetski floristi „izbezumljeni“ genijalnošću hrvatskih izuma

Splitska Riva i Podrumi Dioklecijanove palače ovih su dana postali središte svjetske floristike. Na lokacijama Rive, Voćnog trga i Podruma, od 20. do 29. ožujka 2026., održava se 49. međunarodni Praznik cvijeća i obrtništva, koji je ove godine nadmašio očekivanja postavom pod intrigantnim nazivom „Hrvatski cvitni mirakuli“.

Tema koja spaja prirodnu ljepotu i nacionalni genij inspirirala je majstore floriste iz cijelog svijeta da kroz latice, listove i grančice interpretiraju najpoznatije hrvatske izume. Mračni i mistični hodnici Podruma pretvoreni su u svjetlucavu galeriju cvjetnih instalacija – od penkale, kravate i padobrana do žarulje, ali i složenijih motiva poput antibiotika i otiska prsta.

Dario i Vilim: domaćini sa srcem

Već na samom ulazu u Podrume vlada živahna atmosfera. Posjetitelje, među kojima prednjače oduševljeni turisti iz Španjolske, dočekuju djelatnici Muzeja grada Splita. Među njima je i simpatični Dario s kolegicama, koji uz osmijeh i tečan engleski usmjeravaju rijeke posjetitelja prema cvjetnoj izložbi.

Posebnu ulogu ima Vilim Bujević, predsjednik Udruženja obrtnika Split, svojevrsni „dobri duh“ manifestacije. Vidno uzbuđen nakon završnih priprema koje su trajale do kasno u noć, ne skriva ponos.

„Ostali smo paf! Ne samo ambijentom i ‘fiorima’, nego i našim izumima. Cijeli svijet je došao u Split, a mi smo pokazali da su naše srce, znanje i temperament utkane u svaku instalaciju. Došli smo do svjetske razine“, poručuje Bujević.

Stranci oduševljeni hrvatskim izumima

Jedan od najupečatljivijih dojmova izložbe su reakcije stranih posjetitelja. Mnogi su iznenađeni kada otkriju da su predmeti koje svakodnevno koriste zapravo hrvatski izumi.

Posebnu pažnju privlače instalacije kao što je antibiotik – predstavljenom kroz prepoznatljivu ideju „jedne tablete koja rješava problem“. Tu su i brzinomjer Josipa Belušića, MP3 player Tomislava Uzelca, padobran te torpedo Ivana Lupisa, ali i otisak prsta Ivana Vučetića te Penkalina pisaljka.

„Stranci su zatečeni. Mnogi su mislili da su ti izumi nastali u njihovim zemljama. Sada Hrvatsku otkrivaju na potpuno novi, floristički način“, ističe Bujević.

Split kao centar floristike

Bujević podsjeća kako je prije deset godina najavio da će Split postati središte floristike. Iako Hrvatska ne može konkurirati Nizozemskoj količinom proizvodnje, kvaliteta domaćeg cvijeća, poput gerbera, ostavlja snažan dojam i na svjetske stručnjake. Neki su, kako se prepričava, toliko bili oduševljeni da su primjerke nosili sa sobom kao uzorke.

Riva u znaku obrtništva

Dok Podrumi nude umjetnički doživljaj, splitska Riva pretvorena je u prostor za domaće proizvođače i obrtnike. Cilj je potaknuti lokalnu proizvodnju i omogućiti cvjećarima da predstave i prodaju proizvode na kojima su radili tijekom cijele godine.

Zaključak se nameće sam: Split je ovih dana grad u kojem se miris proljeća isprepliće s ponosom na vlastitu baštinu i inovativnost.

„Putujte, gledajte svijet, ali se vratite doma – jer imamo puno toga bolje nego drugi“, poručuje Bujević.

Izložba ostaje otvorena svim posjetiteljima koji žele doživjeti jedinstveni spoj prirode, umjetnosti i hrvatske inovativnosti.