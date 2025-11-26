Čuvamo Kozjak: Planinari pozivaju građane na veliku akciju čišćenja

Kozjak je naše matično brdo, pluća našeg grada i treba ga sačuvati za generacije koje dolaze.

Hrvatsko planinarsko društvo ''Malačka'' ove subote 29. studenog organizira Ekološku akciju čišćenja Kozjaka pod nazivom ''Moj čisti Kozjak''. Okupljanje je u 10 sati pored rampe na vatrogasnom putu za Kaštel Sućurac.

Prema mogućnostima sa sobom ponijeti: radne rukavice, lopate, kosir, vile, kariole, te doći u starijoj robi i kvalitetnoj obući, poručuju iz društva.

HPD Malačka osigurat će vreće za prikupljanje otpada, a nakon završetka radne akcije za sve sudionike osiguran je topli obrok.

Svi oni koji se žele pridružiti akciji čišćenja ''pluća'' grada mogu svoj dolazak ili potrebni dodatnu informaciju dobiti na brojeve mobitela: Kristina Šustić Vulas 091 5336212 i Ivica Drnasin 091 3202979.