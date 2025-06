Cure, počinje sniženje u Zari. Jeste li primijetile nešto neobično ove godine?

Splitske Zara trgovine ovoga utorka, 1. srpnja, započinju sezonska sniženja na kolekciju proljeće–ljeto. Ovo je prvi put nakon mnogo godina u Hrvatskoj da sniženje u Zari nije počelo pred posljednji vikend u lipnju, nego su popusti pričekali prvi dan u mjesecu.

Neobično je da sniženje u Zari počinju utorkom, budući da je do sada nepisano pravilo bilo da sniženje počinje četvrtkom. Četvrtkom su počinjala i zimska i ljetna sniženja u Zari.

Internet sniženja počinju večeras, u 20 sati na Zarinoj aplikaciji. U 21:00 počinje sniženje u internet trgovini.

Popusti su već u prvom krugu prelaze 40%

Prethodnih godina sniženje u Zari bilo je najvažniji dan u životima trendseterica.

Inditex, modni div koji stoji iza popularnih brendova poput Zare, Bershke, Massimo Duttija, Stradivariusa, Pull&Beara i Oysha, svoje sezonske rasprodaje provodio je prema precizno uhodanom rasporedu. Tijekom godine organizirala se dva glavna vala sniženja: zimski, koji počinje krajem prosinca ili u siječnju, te ljetni, koji je gotovo uvijek startao pred posljednji vikend u lipnju.

Zara je rasprodaju imala u tri kruga, a u prvom krugu snižanje su gotovo uvijek bila oko 30%. No, ove godine na mnoštvo artikala sniženje je 47% što je zaista neobično za Zaru.

Prvi val sniženja inače je donosio popuste od 20 do 40 posto, dok drugi val, obično dva do tri tjedna kasnije, podizao popuste do 50 posto i više. U završnici rasprodaja, primjerice u kolovozu za ljetnu kolekciju ili veljači za zimsku, cijene su padale za čak do 70 ili 80 posto, no tada je ponuda znatno oskudnija i veličine su često rasprodane.

Inditex ovakav sustav koristi kako bi brzo rasprodao sezonske kolekcije i oslobodio prostor za nove modele, jer svaka dva tjedna stiže nova roba. Sniženja nisu samo prilika za povoljniju kupovinu, već i moćan alat za privlačenje velikog broja kupaca i osiguravanje stalne rotacije kolekcija.

Hoće li biti ogromna gužva u splitskim Zarama? Teško

Nekad je red u Marmontovoj ulici za ući u Zaru bio ogroman, a Zarin internet sajt se rušio i žene na internetu su bjesnile. No, već godinama nije tako.

Nekadašnje scene masovnih navala na sniženja u Zari, kakve su se redovito viđale u Splitu, danas su prošlost. Umjesto kilometarskih redova ispred trgovina, sve više ljudi izbjegava takvu kupovinu, a umjesto milenijalki, kupnju sada predvodi generacija Z koja pokazuje drukčiji odnos prema brzoj modi.

Mnoge Splićanke koje su godinama strpljivo čekale u redu priznale su kako im je takav način kupovine danas potpuno odbojan. Neke od njih kažu da su nekoć i noću dežurale kako bi prve uhvatile snižene komade, dok sada ističu da im se takva pomama doslovno gadi.

Posebno se kritizira kvaliteta artikala koja, prema iskustvima kupaca, više ne opravdava ni snižene cijene. Nekada traženi proizvodi iz Zare sve češće se opisuju kao loše šivana plastika bez trajnosti, a žene su sve spremnije uložiti u manje, ali kvalitetnije komade koji dulje traju.

Umjesto gužvi u trgovinama, danas se dio te potrošačke euforije preselio online, pa popularni modeli nestanu u samo nekoliko minuta od početka akcije. Ipak, sve više Splita odlučuje usporiti i razmišljati održivije o svojoj garderobi, odmičući se od impulzivne kupovine i brze mode.