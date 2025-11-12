Cure novi detalji tragedije o kojoj priča cijela Hrvatska: Žena ubila partnera, život joj je ugrožen"

Tijelo muškarca (38) i teško ozlijeđenu ženu pronašli su utorak navečer u obiteljskoj kući na području Viškova kod Rijeke.

Kako neslužbeno doznaju 24sata, djevojka je vatrenim oružjem usmrtila partnera. Ona je trenutačno na odjelu intenzivne njege u KBC Rijeka gdje joj se bore za život.

O svemu se ranije oglasio i DORH.

- Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, u kojoj je od vatrenog oružja smrtno stradao 38-godišnji muškarac, dok je teške tjelesne ozljede opasne po život zadobila 37- godišnjakinja - napisali su.