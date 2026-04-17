Cure detalji luksuznog vjenčanja: Bivša supruga Harisa Džinovića angažirala Dior, ali jedna osoba će izostati s proslave

Melina Džinović će u subotu izgovoriti sudbonosno "da" bogatom Englezu, a svečano vjenčanje održano je u Monaku. "Blic" je sada nabavio ekskluzivnu fotografiju prije vjenčanja, na kojoj se vidi kako modna dizajnerica uživa.

Melina je uživala na jahti sa svojim budućim suprugom i bliskim ljudima, a ni njezina kći Đina nije se odvajala od nje. Inače, kako saznaje "Blic", njezin sin Khan neće doći na vjenčanje.

Melina je na jahti nosila bijelu kombinaciju, a Gina je nosila opuštenu verziju. Nosila je ružičastu majicu i kosu je vezala u rep.

Promijenit ću 4 vjenčanice

Kako "Blic" saznaje, Melina će na vjenčanju promijeniti čak četiri vjenčanice, a iz Srbije će doći 60 gostiju.

Kao žena čiji je život duboko prožet modom i estetikom, Melina je odlučila da će njezin poseban dan biti i prava demonstracija elegancije, te će tom prilikom promijeniti čak četiri različite vjenčanice.

Njena vizija savršenog izgleda dovedena je do vrhunca odlukom da prestižna modna kuća Dior izradi dvije takve vjenčanice jedinstveno za nju. Ove raskošne haljine stvorene su prema njezinim posebnim specifikacijama, a s obzirom na vrhunski dizajn, bile su procijenjene na cijelo bogatstvo. Međutim, u želji da svojoj budućoj supruzi pruži dan iz snova i ispuni sve njezine snove, njezin budući suprug nije štedio novac.

Ovoj ekskluzivnoj proslavi prisustvovat će joj bliski ljudi iz domovine, pa je planirano da na vjenčanje iz Srbije doputuje 60 gostiju koji će uveličati ovaj romantični trenutak.

Gostima je osiguran smještaj

Kao što su mediji već pisali, svatovi će stići brodovima i jahtama, a neki čak i helikopterima. Međutim, jedna osoba će izostati s proslave, Melinin sin Kan, kojeg je imala iz braka s Harisom Džinovićem.

Vjenčanju će prisustvovati brojni gosti iz Srbije, uključujući Melinine najbliže prijatelje i suradnike. Gostima je osiguran smještaj u hotelima duž rivijere. Zanimljivo je da slavlje neće završiti samo u jednom danu.