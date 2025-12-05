Čudo od djeteta: Trogodišnjak dobio službeni FIDE rejting

Kushwaha, koji trenutno ima tri godine i sedam i pol mjeseci, je za oko mjesec dana oborio rekord koji je do sada držao njegov sunarodnjak, Anish Sarkar.

Ovaj maleni šahist iz države Madhya Pradesh, koji još uvijek pohađa vrtić, oduševio je šahovske eksperte diljem svijeta. Prema pravilima Međunarodne šahovske federacije, da bi šahist uopće dobio rejting, mora pobijediti barem jednog već rangiranog igrača.

Obitelj se nada kako će im sin postati velemajstor

Sarwagya je tu granicu preskočio bez problema – na indijskim turnirima uspio je nadigrati četvoricu takvih suparnika, čime je ne samo ispunio uvjet nego i osigurao novi svjetski rekord.

Njegov debitantski turnir u brzopoteznom šahu bio je u rujnu, gdje je pobijedio igrača s rejtingom od 1.542. Zatim je pobijedio suparnika s rejtingom 1559, da bi u listopadu ponovno dobio istog igrača s rejtingom 1542 te potom šahista s rejtingom 1696.

Njegov otac, Siddharth Singh, ponosno je izjavio za ETV Bharat da je obitelj presretna zbog ovog nevjerojatnog uspjeha te da se nadaju kako će njihov sin jednog dana dosegnuti titulu velemajstora, piše Telegram.