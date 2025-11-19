Čudo od djeteta, Petra Uglešić ponovno prvakinja Europe

Članica splitskog Taekwondo kluba Marjan Petra Uglešić nova je europska juniorska prvakinja. Do zlatnog odličja Petra je stigla uz četiri velike pobjede i čak 173 postignuta boda u četiri borbe. U prvom kolu je Petra kao nositelj bila slobodna, u osmini finala je pobijedila s dva prekida Armenku Ayvazyan 18:6 i 15:2 da bi u četvrtfinalu bila bolja od Britanke Laure Dunsmore, još jednom uz dva prekida zbog bodovne nadmoći 22:10 i 20:7. Put na pohod Europe u kategoriji do 44 kilograma Petra je nastavila u polufinalu deklasiranjem Turkinje Azre Nas Kamis 15:3 i 12:0 da bi se u finalu srela sa Mađaricom Salim, protivnicom koja je nanijela Petri zadnji poraz prije nevjerojatne tri godine. Ovog puta Petra je bila bolja s 23:23, 27:23 i novim prekidom 21:9.

Petra nije samo prvakinja Europe, Petra je doslovno čudo od djeteta, nova ogromna nada iz splitske tvornice šampiona, iz splitskog Marjana. Iako tek ulazna juniorka Petra je u svojoj karijeri već osvojila nevjerojatnih pet svjetskih i europskih medalja. Od poraza protiv Salim na europskom juniorskom prvenstvu prije tri godine gdje je Petra Uglešić osvojila brončano odličje Petra ne zna za poraz. Nanizala je bezbroj pobjeda na turnirima, prvenstvima Hrvatske i što je najvažnije četiri zlata na svjetskim i europskim prvenstvima.

Petra Uglešić dobitnica je nagrade Dražen Petrović za najveću mladu nadu hrvatskog sporta, ali je Petra zanimljiva zbog još puno razloga, od činjenice da dolazi iz deveteročlane obitelji do toga da joj je mama Tanja iz Vukovara zbog koje joj je ovo zlato još draže s obzirom da je došlo u danima sjećanja na pad Vukovara.

"Moja mama je iz Vukovara i da nije bilo rata vjerojatno bi danas moja cijela obitelj živjela u Vukovaru, zbog toga mi je ova medalja još važnija nego sve prethodne. Mama je pobjegla iz Vukovara autom kroz kukuruze, a ja danas ponosno nosim Hrvatsku zastavu sa zlatom oko vrata. Inače mi je Lijepa naša na pobjedničkom postolju poseban osjećaj, ali ove godine nosi posebnu težinu jer je mogu posvetiti za sve žrtve domovinskog rata", ponosno je izjavila Petra Uglešić.

Uz Petru Uglešić na europskom prvenstvu u Švicarskoj u Aigleu nastupit će i njena sestra Klara Uglešić, također osvajačica svjetske i europske medalje za Hrvatsku dok je najstarija sestra Marija prošle godine osvojila brončano odličje na svjetskom juniorskom prvenstvu u dalekoj Koreji.

"Najvažnija stvar u mom životu je moja velika obitelj koja mi je ogromna podrška, a sestra Klara me bodrila prije borbe protiv Mađarice Salim i stalno mi ponavljala „nemoj odustajat, nemoj odustajat“. Moj posljednji poraz bio je od nje na Malti i od tada sam sanjala da se ponovno sretnemo na nekom natjecanju i evo, nakon par godina bez poraza sam napokon dobila priliku da joj se osvetim za poraz na Malti."

Iako osvajačica pet svjetskih i europskih medalja Petra je čvrsto na zemlji.

"Svjesna sam da sam tek na početku svoje karijere i da su ove medalje samo motiv za dalje. Zahvalna sam svom Taekwondo klubu Marjan, svojim trenerima Toniju, Šiši, Marku, svojim sparing partnerima, svojoj obitelji i dragom Bogu što mi je dao šansu da se borim za svoju državu i ponosno nosim zastavu. Znam da će doći i porazi, uživam u svakom danu i učim iz svake pobjede. Na meni je da slušam Tonija i dalje radim i vjerujem da ću ostvariti još puno veće stvari", dodala je prvakinja Europe Petra Uglešić.

Dodajmo da je ovo 146. velika medalja za splitski Marjan na svjetskim i europskim prvenstvima te olimpijskim igrama.