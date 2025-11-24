Crveni križ poziva na darivanje krvi u Mertojaku, pridruži se i spasi život

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split organizira terensku akciju darivanja krvi u suradnji s KDDK GK Mertojak u srijedu, 26. studenoga 2025. godine. Akcija će se održati od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama GK Mertojak, na adresi Doverska 17.

Iz Crvenog križa pozivaju sve ljude dobre volje da se odazovu u što većem broju i sudjeluju u ovoj plemenitoj i humanitarnoj akciji koja spašava živote.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina.

„Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap“, poručuju organizatori.