Crveni križ Omiš poziva na darivanje krvi: "Pomozite spasiti život"

Gradsko društvo Crvenog križa Omiš organizira novu akciju darivanja krvi koja će se održati u ponedjeljak, 22. rujna, u hotelu Plaža Omiš od 8 do 12 sati.

Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave osobe od 18 do 65 godina da se pridruže ovoj humanoj akciji i svojim darom pomognu onima kojima je krv prijeko potrebna.

„Darivanjem krvi spašavate živote i pomažete bolesnima i ozlijeđenima. To je gesta plemenitosti i solidarnosti koja može sačuvati i produljiti nečiji život“, poručuju organizatori.

Podsjećaju kako svaka doza krvi može pomoći više pacijenata, a darivanje traje svega nekoliko minuta, dok posljedice dobrog djela mogu biti neprocjenjive.