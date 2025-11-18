Crnogorci pitali Dalića o skandiranju hrvatskih navijača, evo što je odgovorio

Hrvatska je preokretom slavila kod Crne Gore (2:3) u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a sjajnu utakmicu s pet golova zasjenilo je ponašanje navijača, piše gol.hr.

Tijekom prvog poluvremena jedan dio hrvatskih navijača je skandirao "ubij Srbina" i "za dom spremni" na što su mi domaći uzvratili gromoglasnim zvižducima, a reagirao je i službeni spiker koji je nekoliko puta zamolio hrvatske navijače za fer i sportsko navijanje.

Također, u drugom poluvremenu utakmice hrvatski ultrasi su vulgarno odgovorili Crnogrcima na transparent iz prvog ogleda koji je odigran u Maksimiru:

"Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče'', pisalo je na poruci crnogorskih navijača koji su time htjeli poručiti kako agresija na dubrovačko područje nije nešto sa čime se slažu svi u Crnoj Gori.

To je pokupilo brojne simpatije kod Hrvata, ali nije najbolje prošlo kod hrvatskih ultrasa koji su im odgovorili ovom porukom: "Iz Dubrovnika čuju se vici, pušite nam ku*ac, četnici. Oprosta nema."

Na takvo ponašanje hrvatskih navijača reagirali su i u Crnoj Gori:

"Da su iznad šovinizma koji i dalje živi na ovim prostorima navijači Crne Gore pokazali su još jednom, pozdravili su aplauzom himnu Hrvatske, ukazali poštovanje i velikanu Luki Modriću, ali od Crnogoraca na terenu nije bilo respekta prema jednoj od najjačih reprezentacija svijeta."

Dodajmo kako su crnogorski novinari upitali izbornika Zlatka Dalića za komentar na ponašanje i skandiranje dijela hrvatskih navijača, a on je tek kratko poručio: "Jedino što mogu reći da svima u Crnoj Gori zahvaljujem na gostoprimstvu. Ostalo ne želim komentirati", odgovorio je izbornik.