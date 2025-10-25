CRNO TRŽIŠTE Rastu krađe auto-dijelova: Koji su modeli najugroženiji i koliko košta zamjena ukradenih dijelova?

Krađe automobilskih dijelova danas su brže i lakše nego prije. Zašto lopovi biraju baš farove, katalizatore, senzore i aluminijske naplatke? Odgovor je jednostavan: vrijednost dijelova, velika potražnja i lakoća preprodaje.

Izvješće LoJack Italia temeljeno na nacionalnim statistikama prikupljenim s više od milijun uređaja ugrađenih u vozila, ističe rast broja krađa u Italiji. Lani je zabilježeno gotovo 14.000 intervencija za popravak šteta nastalih krađom ili pokušajem krađe dijelova, uz povećanje od 3,5% u odnosu na prethodnu godinu. Fenomen najviše pogađa automobile stare 4 ili 6 godina, ali obuhvaća i novija vozila (do 3 godine starosti u 28% slučajeva), uz znatne troškove popravka, piše Jutarnji list.

Po kojim cijenama lopovi na crnom tržištu preprodaju dijelove?

Najčešće mete su dijelovi s velikom potražnjom i lakom prodajom: katalizatori (300 - 850 eura), farovi i napredne svjetlosne grupe (500 - 2.500 eura), aluminijski naplatci (450 - 1.500 eura), branici (45 - 800 eura), kamere (179 - 920 eura).

Lopova vodi ekonomska vrijednost, jednostavna demontaža i velika potražnja na crnom tržištu.

Katalizatori su klasičan primjer “kemijskog” plijena: sadrže plemenite metale koji na crnom tržištu vrijede mnogo. Demontaža i prodaja centrima koji ih pretvaraju u sirovine donosi brzu i značajnu zaradu te ne zahtijeva “izbirljive” kupce: industrijska reciklaža ne postavlja previše pitanja. Zato su jedan od najpoželjnijih ciljeva, osobito na modelima gdje su ti dijelovi veći ili bogatiji plemenitim metalima, piše talijanski Motor1.

Farovi i svjetlosne grupe, posebno LED ili laserski s automatskim senzorima i regulacijom, tehnološki su dijelovi s dvostrukom vrijednošću: skupi su ako se kupuju novi (često i par tisuća eura) i traženi među limarima, radionicama i klijentima koji ne žele dugo čekati na originalne rezervne dijelove. Moderan far nije samo plastika: sadrži leće, elektroničke module i senzore, što ga čini lako ‘utopivim‘ i isplativim na tržištu rabljenih dijelova.

Aluminijski naplatci i kvalitetne gume lako se demontiraju i prodaju. Imaju izravno i trenutno tržište, uključujući vulkanizere i ne zahtijevaju velike pregovore. Isto vrijedi za branike i svjetla: iako im pojedinačna vrijednost može biti niža, potražnja je stalna jer tko razbije branik želi brzu i povoljnu zamjenu.

Dijelovi koji automobil čine ‘pametnim‘ poput kamera i senzora cijenjeni su jer su skupi za zamjenu i traženi među onima koji žele originalne dijelove po nižoj cijeni.

Koji su modeli najugroženiji?

Fiat Panda ili 500 su često meta jer ih ima mnogo i postoji velika potražnja za rezervnim dijelovima. Istovremeno, modeli više klase (Toyota, Lexus ili Range Rover) meta su zbog kvalitete: njihovi rezervni dijelovi su skuplji, pa su vrijedniji i za preprodavače.

Način rada je brz i organiziran: krađa dijelova može trajati od 50 do 90 sekundi, a cijeli automobili nerijetko se kradu ‘kloniranjem‘ ključeva. Zatim se odvlače u skladišta gdje ih stručnjaci rastavljaju za tri ili četiri sata. Dijelovi često završavaju na ilegalnim inozemnim tržištima poput Sjeverne Afrike, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Južne Afrike.