CRNI VIKEND NA NAŠIM CESTAMA Brzina odnijela četiri života: "Auto udari u nešto, svjetla se ugase i postane nepokretna prepreka u mraku"

Automobili su se sudarili kod čvora Ravča u smjeru Dubrovnika oko 23 sata. Od siline udarca jedan automobil završio je na krovu, a drugi ostao bez prednjeg dijela.

"Tri osobe su od ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći preminule na mjestu događaja, dok su dvije osobe prevezene u KBC Split", izvijestio je Jerko Kurevija iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Neslužbeno, iz jednog automobila poginuo je Zadranin, a iz drugog majka i kći s Kosova, dok se otac i sin bore za život u splitskoj bolnici. Glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga kaže da "s teškim i po život opasnim ozljedama trenutno se nalaze u jedinicama intenzivnog liječenja. Dijete, 2008. godište je stabilno, a odrasla osoba 1973. godište i dalje je u životnoj opasnosti."

Najčešće se ovakve nesreće događaju po noći i po kiši kada vozilo naleti na vodu na kolniku, kaže sudski vještak za promet Goran Husinec.

"Automobil udari u nešto, najčešće u zaštitnu ogradu, auto izgubi struju, svjetla se ugase i automobil postane nepokretna prepreka u mraku. Nakon toga drugo vozilo koje se kreće isto neprilagođenom brzinom nalijeće na njega u punoj brzini i gotovo uvijek dolazi do smrtnih posljedica."

Crni niz nastavljen je u subotu ujutro u Baćini kod Ploča. Kosovski državljanin zbog brzine je izgubio nadzor nad vozilom i zabio se u automobil zaustavljen uz cestu. Usmrtio je državljanina Bosne i Hercegovine i ozlijedio putnicu iz njegovog vozila. Automobil koji je skrivio nesreću potom je sletio s ceste. Vozač je teško ozlijeđen, dok su putnici iz tog vozila prošli bez ozljeda, piše Dnevnik.hr.

Smjena je gostiju pa su na cestama rijeke automobila. Kolone su na naplatnim postajama, autocestama u oba smjera, oko tunela i turističkih središta. "Gužve i jako puno kiše pada tamo do Zagreba, vozi se po ograničenju“ kaže Muki iz BiH, dok Stjepan iz Njemačke kaže kako ima onih koji voze prebrzo pa bude opasnih situacija. Slovenac Andrej objašnjava kako je put do Lučkog bio "skroz ok" te da nije vidio osobe koje prebrzo voze.

Vremenski uvjeti, mokra i skliska cesta itekako su razlog za oprez vozača, jer umor i brzina neprilagođena uvjetima na cestama najčešći su uzrok stravičnih nesreća.