Crni tjedan na šibenskim cestama

Tijekom proteklog tjedna na području Policijske uprave šibensko-kninske zabilježeno je 25 prometnih nesreća, od čega se 20 dogodilo na području Šibenika, tri u Drnišu te dvije u Kninu.

U tim nesrećama četiri osobe su ozlijeđene, srećom sve lakše, dok su ostale nesreće završile s materijalnom štetom.

Prema policijskim podacima, neprilagođena brzina i dalje je najčešći uzrok prometnih nesreća – evidentirana je u čak 22 slučaja, dok su nepoštivanje prednosti prolaska i nepropisno uključivanje u promet također među čestim pogreškama vozača.

Nesreće su se najčešće događale između 8 i 15 sati, ponedjeljkom i utorkom, kada je promet tradicionalno najgušći.

Policija je u tom razdoblju poduzela 259 mjera protiv počinitelja prekršaja, među kojima prednjače prebrza vožnja (115) i nekorištenje sigurnosnog pojasa (29). Iz prometa je isključeno 17 vozača i 10 vozila, dok je 12 vozača zatečeno pod utjecajem alkohola.

Policija i dalje apelira na vozače da poštuju ograničenja brzine, koriste sigurnosni pojas i ne sjedaju za volan pod utjecajem alkohola.