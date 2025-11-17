CRNA GORA – HRVATSKA 2:1 Vatreni i gube u Podgorici

Hrvatska i Crna Gora večeras u 20:45 u Podgorici igraju utakmicu posljednjeg kola skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića osigurali su prvo mjesto i izravan plasman na turnir koji će se nagodinu odigrati u Kanadi, SAD-u i Meksiku, ali im je susret s Crnogorcima svejedno rezultatski bitan.

Hrvatska se bori za mjesto u prvom jakosnom šeširu pred ždrijeb. Da bi se našla u njemu, moraju se poklopiti tri uvjeta. Prvi je bio da Norveška pobijedi Italiju, što se dogodilo u nedjelju navečer. Preostala dva su pobjeda Hrvatske protiv Crne Gore te da Njemačka večeras ne slavi nad Slovačkom.

Crna Gora vodi 2:1 protiv Hrvatske. Momčad Zlatka Dalića katastrofalno je ušla u utakmicu, primila gol već u trećoj minuti, da bi se u 17. našla u zaostatku i od 2:0. Unatoč tome, imala je Hrvatska kroz cijelo poluvrijeme puno veći posjed lopte, napadala je i tražila put do gola te ga je i pronašla zahvaljujući jedanaestercu koji je realizirao Perišić. U drugom dijelu pokušat će Dalićevi izabranici doći i do preokreta, piše Index.