Crkvica iz 6. stoljeća na dalmatinskom otoku obnovljena PVC stolarijom! Župnik: "Tko vam je dao moj broj?"

Osim što je pod zaštitom Majke Božje, crkvica Svete Marije iz 6. stoljeća na otočiću Ošljaku kod Preka na Ugljanu zaštićeni je spomenik kulture, a čitav otočić je zaštićen kategorijom značajnog krajobraza. Prema pisanju Morski.hr to nije spriječilo one koji su se upustili u njenu obnovu da na prozore i vrata pričvrste PVC stolariju i sve učvrste pur pjenom.

U rimsko vrijeme na njemu su bile izgrađene građevine, a u okviru jedne antičke vile u 6. st. izgrađena je ranosrednjovjekovna crkvica, najprije posvećena sv. Jeronimu. Istraživanjima iz 1992. godine utvrđeni su njena starost i kasnije preinake, a najnovijim preinakama ugrađeni su materijali koji zasigurno nisu izvorno postojali.

Tko je ugradio PVC stolariju, pokušali su dobiti odgovor od župnika župe Preko, don Filipa Kucelina koji je bio u startu vidno ljut jer su ga novinarni Morski.hr nazvali na, kako im je rekao, privatni broj:

- Oprostite, ali tko vam je dao moj broj?

Objasnili su mu da smo broj dobili preko Zadarske nadbiskupije i pitali ga, mogu li mu pojasniti zašto ga uopće zovu.

- To je bilo prije nego sam ja postao župnik ovdje. A tko je prije ovdje župnik bio, ne znam. Vjerojatno za mog prvog prethodnika. Znam da je bio nekakav nesporazum, ali ja vam stvarno ne znam detalje. Samo znam da je plan da se to, naravno, adekvatno, riješi u suradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture. No, kako su i oni na terenu, to svakako još nismo. No kako je do toga došlo, to vam stvarno ne znam.

Je li bilo reakcija iz Konzervatorskog odjela i je li dao netko sugestiju da se ti otvori ipak moraju promijeniti?

- Stvarno vam ne znam, jer mene je to dočekalo i rečeno je da će to biti odrađeno. U međuvremenu jesmo odradili neke druge stvari, ali to, evo, još nije bilo na redu.

Razgovarali ste s konzervatorima ili?

- Vi meni niste dali imena, pa neću ni ja vama.

Samo sam vas pristojno pitao...

- Što hoćete reći da sam ja nepristojan? Ja imam pravo na svoj privatni mobitel i župni. Imam i župni mobitel i župni telefon - kazao je ovaj svećenik, negodujući još jednom što nisu pogodili ispravan uređaj, odnosno, kako im je pojasnio, sim karticu na koju ga smijemo nazvati.

Inače, za promjenu prozora i vrata na građevinama koje su zaštićene kao spomenici kulture obični građani moraju tražiti odobrenja Ministarstva kulture i Ureda za zaštitu spomenika, a isto je trebala učiniti i ova župa ili Zadarska nadbiskupija i tko god da je bio (ne)odgovoran pri obnovi spomenika kulture.

Ako je istina što im župnik kaže, odnosno da PVC stolarija na spomeniku kulture iz 6. stoljeća stoji već godinama, onda su zaspali ili jednostavno zažmirili i konzervatori i Ministarstvo kulture, kojima je Morski.hr poslao upit o ovom slučaju. Da ne bi opet "pogriješili", na službeni mail.

Odgovor ćemo objaviti, čim ga dobiju.