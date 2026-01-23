Čovjek koji je "zavirio" u unutrašnjost Zemlje: Ovaj hrvatski genij promijenio je razumijevanje planeta

Na današnji dan 1857. godine rođen je jedan od najvećih hrvatskih znanstvenika Andrija Mohorovičić.

Andrija Mohorovičić, jedan od najvećih hrvatskih znanstvenika i utemeljitelj moderne seizmologije, rođen je u Voloskom kraj Opatije 23. siječnja 1857. godine. Njegov rad trajno je obilježio razumijevanje unutarnje građe Zemlje, a njegovo ime danas je poznato i priznato u cijelom svijetu znanosti.

Mohorovičić je bio iznimno svestran znanstvenik. Školovao se u Pragu, gdje je studirao matematiku i fiziku, a tijekom života pokazivao je i izniman dar za jezike – govorio je i pisao na više europskih jezika. Nakon povratka u domovinu radio je kao profesor, a zatim se posvetio znanstvenom radu iz područja meteorologije i geofizike. U Bakru je 1887. godine osnovao meteorološku postaju i dao velik doprinos razvoju meteorološke službe u Hrvatskoj, proučavajući atmosferske pojave, osobito buru.

Prijelomni trenutak u njegovoj karijeri dogodio se početkom 20. stoljeća, kada se intenzivnije posvetio seizmologiji. Analizirajući zapise potresa koji je 1909. godine pogodio područje Pokuplja, Mohorovičić je uočio da se potresni valovi kroz unutrašnjost Zemlje šire različitim brzinama. Na temelju tih opažanja zaključio je da unutar Zemlje postoji jasna granica na kojoj se mijenjaju fizikalna svojstva stijena.

Time je prvi u svijetu dokazao postojanje plohe diskontinuiteta između Zemljine kore i plašta, koja je kasnije po njemu nazvana Mohorovičićev diskontinuitet, danas u znanosti najčešće poznat kao Moho sloj. Ovo otkriće bilo je revolucionarno jer je omogućilo znanstvenicima da bolje razumiju građu Zemlje i ponašanje potresnih valova, čime su postavljeni temelji moderne seizmologije. Moho se nalazi na prosječnoj dubini od oko 30 do 35 kilometara ispod kontinenata, dok je ispod oceana znatno plići.

Andrija Mohorovičić bio je profesor na Sveučilištu u Zagrebu i redoviti član tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (danas HAZU). Iako za života nije uvijek dobivao međunarodna priznanja kakva je zasluživao, njegovo je djelo s vremenom dobilo globalno priznanje. Njegovo ime danas nose krater na Mjesecu, asteroid, kao i brojne škole, ulice i znanstvene institucije.

Preminuo je u Zagrebu 18. prosinca 1936. godine, ali njegovo nasljeđe i dalje živi. Andrija Mohorovičić ostaje trajni simbol hrvatske znanosti i dokaz da vrhunska otkrića mogu nastati i izvan velikih svjetskih znanstvenih centara. Njegov rad i danas predstavlja temelj za proučavanje potresa i unutarnje strukture našeg planeta.