Čovjek izbacio štence iz auta kod Retkovaca, prijeti mu zatvor

Policijski službenici iz Vinkovaca dovršili su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim muškarcem zbog sumnje da je počinio kazneno djelo napuštanja životinja. Tereti ga se da je prošlog mjeseca iz automobila izbacio dva štenca kako bi ih se trajno riješio, objavila je policija.

Kako je utvrdila policija, sumnja se da je 43-godišnjak u rujnu 2025. godine, vozeći se cestom između Andrijaševaca i Retkovaca, iz osobnog automobila vinkovačkih registarskih oznaka u odvodni kanal odbacio i napustio dva štenca nepoznate pasmine i starosti.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Prijeti mu do godine dana zatvora.