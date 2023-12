Čovjek iz ministarstva: "Nemam informaciju da je profesor bio pijan"

Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu obrazovanja, gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je s voditeljima razgovarao o slučaju tučnjave učitelja i učenika u zagrebačkoj srednjoj školi koja je potresla javnost ovog tjedna.

Nije želio komentirati izjavu ministra o tome da je profesor bio pijan, a što je, kako su priznali iz ministarstva, ministar negdje pročitao.

Karin kaže kako ministrou izjavu ne treba komentirati.

"Ministar je dao izjavu i nema potrebe nju komentirati", kazao je Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u ministarstvu obrazovanja pa još jednom odbio komentirati nepotvrđene informacije s kojima je ministar izašao u javnost.

"Ja nemam takvu informaciju", dodao je.

Pitanje je i što će biti s učenicima uključenim u slučaj. Oni su tučnjavu snimali, provocirali... Koja je primjerena sankcija za njih?

"Svi smo vidjeli da nije bio samo profesor, bili su učenici. Svi imaju svoji dio odgovornosti u ovom slučaju", kaže Karin te dodaje kako škola radi na rasvjetljavanju slučaja i ima 15 dana da se izreknu pedagoške mjere - one mogu biti od ukora do isključenja iz škole, no nije želio govoriti koje bi bile primjerene u ovom slučaju dok se ne utvrde sve činjenice.

Karin je 15 godina bio ravnatelj i u tom je razdoblju, kaže, imao teških situacija.

"Uvijek napravite ono što vam propisuje zakon i protkokol i ono što je vaša ljudska dimenzija", rekao je i dodao: "Svi trebamo izvuči poruke da ovakve stvari nisu dopuštene i da se trebaju sankcionirati".

S roditeljima učenika nije razgovarao, ali je sa školom i smatra da će svi imati dio odgovornosti.

O otkazu profesoru

Komentirao je i navode da bi profesor mogao dobiti otkaz. "Ne bih to prejudicirao. Treba sve utvrditi i vezano za profesora, i zašto je doveden u takvu situaciju. Ne možemo opravdavati takvo ponašanje", kaže Karin.

Komentirao je i ponašanje djece koja su tučnjavu snimala umjesto da pomognu.

"Promijenilo se okruženje i djeca, nekima je bitnije da snime nego da pomognu", kaže Karin i dodaje: "Dali smo mogućnost svakoj školi da može donijeti internu odluku da se zabrane mobiteli i mislim da će se ozbiljno razmisliti o tome".

Voditelji Dnevnika Nove TV još su jednom pitali treba li se ministar ispričati profesoru ako nije bio pijan. "Ljudski se ispričati", ustvrdio je samo Karin.