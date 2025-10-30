Čovjek iz Dalmacije prevaren za više od 5 tisuća eura

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare kojom je oštećen 59-godišnji hrvatski državljanin.

Naime, oštećeni je prijavijavio da je u mjesecu lipnju 2025. godine stupio u kontakt s njemu nepoznom osobom predstavnikom tvrtke koja se bavi trgovanjem dionicama te je za kupnju dionica putem internetske platforme uplatio ukupni novčani iznos od 5.300,89 eura.

Oštećeni je zaprimio obavijest da je ostvario dobit prilikom trgovanja dionicama u iznosu od 22.603,00 eura, a koji novac nije nikako mogao podignuti te je shvatio da je prevaren i slučaj je prijavio policiji.

Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu za kazneno djelo Računalna prijevara.

Najprije se savjetujte s financijskim stručnjacima

- Podsjećamo građane da je investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično poslovanje te se uvijek treba savjetovati s financijskim stručnjacima. Pri tome treba inzistirati na susretima u poslovnim uredima tvrtki za koje je lako provjeriti njihovu pravnu i financijsku validnost, a ne putem telefona ili poruka u internet aplikacijama.

Posebno je rizično ako te nepoznate osobe putem interneta zahtijevaju vaše osobne podatke, fotografije osobnih isprava ili bankovnih kartica.

Stoga pozivamo građane, osobito one starije dobi, da s neprovjerenim osobama ne dogovaraju poslovnu i financijsku suradnju, a svaki ovakav ili sličan poziv za suradnju odmah prijave policiji na broj 192!

Informacije o računalnim i drugim internetskim prijevarama te savjeti kako se zaštiti mogu se pronaći na mrežnim stranicama MUP-a u projektu web heroj - javljaju iz PU šibensko-kninske.