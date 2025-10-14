Čovjek dubrovačkoj policiji predao pet ručnih bombi i 30 komada streljiva

Dubrovačko-neretvanska policija izvijestila je da je tijekom jučerašnjeg dana anonimni građanin dragovoljno predao pet ručnih bombi i 30 komada raznog streljiva. Predmeti su preuzeti od strane službe za protueksplozijsku zaštitu i privremeno pohranjeni u sigurnosni kontejner do njihovog uništenja.

Policijska uprava zahvalila je građaninu i ponovila zahvalnost svima koji na ovaj način postupaju odgovorno i time doprinose sigurnosti zajednice. Iz policije ističu da građane potiču da sve zaostale komade oružja, streljiva ili minsko-eksplozivnih sredstava predaju policiji kako bi zaštitili sebe i svoje obitelji.

U priopćenju PU dubrovačko-neretvanske naglašeno je i kako građani ne smiju osobno donositi oružje ili eksplozivne tvari u policijske postaje zbog opasnosti od aktiviranja i ozljeđivanja. Umjesto toga, mole se da nazovu broj 192, nakon čega će osposobljeni policijski službenici na dogovorenoj adresi sigurno preuzeti predmete.