Članovi taekwondo kluba Marjan ekipni prvaci Hrvatske!

U konkurenciji preko 300 mlađih kadeta i mlađih kadetkinja na prvenstvu Hrvatske članovi Marjana osvojili su uvjerljivo prvo mjesto i ekipni naslov prvaka Hrvatske. Mlađe kadetkinje osvojile su u ženskoj konkurenciji čak 90 bodova odnosno nevjerojatnih 60 bodova više od drugoplasiranih. Gledajući zajedno i mušku i žensku konkurenciji članovi Marjana imaju 107 bodova dok im najbliža pratnja ima 45 osvojenih bodova.

U pojedinačnom poretku sportaši splitskog Marjana iz Zagreba se vraćaju s 14 odličja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Marjan je tako apsolutni prvak Hrvatske u ovoj godini, osvojili su naslove ekipnih prvaka Hrvatske na svim prvenstvima u svim uzrasnim kategorijama, od mlađih seniora, juniora, kadeta pa do mlađih kadeta. Ukupno su sportaši Marjana u Split donijeli velikih 69 državnih medalja, 24 prvaka i prvakinje Hrvatske, 14 viceprvaka te 31 brončanog osvajača.

PRVENSTVO HRVATSKE – MLAĐI KADETI ZLATO: Lota Graovac, Ema Tomas, Nikolina Svalina, Petra Rosandić SREBRO: Frane Alujević, Petra Gabela, Dora Milanović, Klara Maletić BRONCA: Petar Škare, Luka Rogić, Neo Medić, Matea Kujundžić Lujan, Mirta Milanović Litre, Klara Gamilec