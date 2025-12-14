Članovi MK Longfield donirali suvremeni robotski uređaj za rehabilitaciju šake KBC-u Split

Članovi Moto kluba Longfield iz Dugopolja posjetili su Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom KBC-a Split kojem su donirali suvremenirobotski uređaj za rehabilitaciju šake.

Uz Capri kompjuterski upravljan uređaj za rehabilitaciju kupljen je i stol sa regulacijom visine, a ukupna vrijednost donacije je 7.250,00 eura.

„Ova vrijedna donacija predstavlja značajan doprinos unaprjeđenju medicinske opreme i kvalitete zdravstvene skrbi u našoj bolnici, a posebice u području rehabilitacije. Uređaj je namijenjen rehabilitaciji pacijenata s neurološkim, ortopedskim i traumatološkim oštećenjima šake i gornjeg ekstremiteta. Omogućuje provođenje suvremenih, individualno prilagođenih rehabilitacijskih postupaka s ciljem poboljšanja pokretljivosti, mišićne snage, koordinacije i fine motorike šake.

Njegova primjena pridonijet će učinkovitijem rehabilitacijskom procesu, smanjenju trajanja oporavka te poboljšanju funkcionalnih ishoda liječenja“, kazala je izv. prof. dr. sc. Ana Poljičanin, dr. med.U ime svih pacijenata i djelatnika Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom na čelu s pročelnikom doc. dr. sc. Dinkom Pivalicom zahvalila je donatorima na podršci i prepoznavanju važnosti ulaganja u poboljšanje uvjeta liječenja i skrbi za pacijente.

Novac za ovaj hvalevrijedan čin sakupljen je na humanitarnoj manifestacije 'Moto alka' koja se održava u Dugopolju 16. kolovoza, povodom blagdana sv. Roka.Članovi MK Longfieldponosni su na svoj humanitarni rad, a ovom prilikom zahvalili su Općini Dugopolje, sponzorima, prijateljima kluba i svima koji su pomogli u skupljanju potrebnih sredstava.

Ovo je druga godina kako MK Longfield donira KBC Split, a članovi kluba, kao i djelatnici KBC-a Split, nadaju se da će ovaj predbožični pohod i poklon kojeg donose pacijentima splitske bolnice postati tradicija. Prošle godine donirali su VscanUltra bežičnu sondu Klinici za dječje bolesti u vrijednost 6.500 eura.