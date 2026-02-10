Članice Kluba žena liječenih na dojci Split pripremile večeru za beskućnike

U povodu rođendana Kluba žena liječenih na dojci Split, članice su i ove godine organizirale humanitarnu akciju te pripremile večeru za korisnike splitskog Centra za beskućnike.Klub je osnovan 4. veljače 1997. godine, a obljetnicu su odlučile obilježiti gestom solidarnosti prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Nekoliko članica sudjelovalo je u pripremi obroka koji su potom dostavljeni u Centar.
Na jelovniku su se našla razna topla jela, među kojima sarma, pašticada s njokima, fažol, varivo od piletine i mahuna te varivo od orza i slanutka s kobasicama. Uz hranu su donirani i kolači, piće te higijenske potrepštine, nabavljene zahvaljujući novčanim donacijama članica.
Iz Kluba ističu kako ih je ova akcija dodatno potaknula na nastavak pomaganja zajednici, naglašavajući važnost pružanja podrške osobama u teškim životnim okolnostima.
Tijekom gotovo tri desetljeća djelovanja Klub je pokrenuo brojne aktivnosti usmjerene na pomoć ženama u očuvanju zdravlja, pružanje podrške oboljelima na putu liječenja te promicanje prevencije. Rak dojke i dalje je jedna od najčešćih zloćudnih bolesti u ženskoj populaciji, zbog čega se kontinuirano naglašava važnost ranog otkrivanja i brige o zdravlju.
Svojim radom članice nastoje graditi društvo osjetljivo na potrebe žena suočenih s bolešću, ali i poslati poruku da život ne staje s dijagnozom.
