Članice Kluba žena liječenih na dojci Split pripremile večeru za beskućnike

Tijekom gotovo tri desetljeća djelovanja Klub je pokrenuo brojne aktivnosti usmjerene na pomoć ženama u očuvanju zdravlja, pružanje podrške oboljelima na putu liječenja te promicanje prevencije. Rak dojke i dalje je jedna od najčešćih zloćudnih bolesti u ženskoj populaciji, zbog čega se kontinuirano naglašava važnost ranog otkrivanja i brige o zdravlju.

Svojim radom članice nastoje graditi društvo osjetljivo na potrebe žena suočenih s bolešću, ali i poslati poruku da život ne staje s dijagnozom.