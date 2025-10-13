Čitateljica izgubila iPhone 14 Pro. Tko ga pronađe, dobiva 500 €

Na portalu Dalmacija Danas nalazi se rubrika 'Izgubljeno-nađeno' koju možete pronaći u 'Specijalima'.
Uz tekstualni dio oglasa možete priložiti i datoteke (fotografije i video - uz napomenu da datoteka ne bude veća od 2 MB, a formati koje možete uploadati su: png, gif, jpg, jpeg, jpe i mp4).
Naša čitateljica izgubila je Iphone 14 PRO i moli za pomoć sugrađana. Nudi novčanu nagradu.
- Izgubljen Iphone 14 pro negdje izmedu Podgore i Male Dube, crni s rozom maskom
Nalazniku nagrada 500€ - napisala je čiteljica.
