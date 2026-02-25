Čistoća Split apelira na građane da odgovorno odlažu glomazni otpad

Čistoća Split svakodnevno, uz pomoć više grajfer vozila, provodi odvoz glomaznog otpada s gradskih ulica. Prije koji dan aktivnosti su provedene u Mosećkoj i Kijevskoj ulici na području Gradskog kotara Kocunar.

Iz Čistoće ponovno apeliraju na sugrađane da odgovorno postupaju s otpadom. Glomazni otpad manjih dimenzija, koji se može prevesti osobnim automobilom, građani mogu sami i besplatno odložiti u jedno od četiri gradska reciklažna dvorišta – Čistoća Split navodi da su na raspolaganju RD Pujanke, RD Orišac, RD Kopilica i RD Karepovac. U reciklažnim dvorištima moguće je besplatno odložiti pedesetak vrsta otpada u propisanim količinama, kao i do 200 kilograma građevinskog otpada.

Odvoz većeg glomaznog otpada, poput kauča i ormara, potrebno je prijaviti putem mrežnog obrasca na službenim stranicama Čistoća Split ili pozivom nadležnom gradskom kotaru, uz obvezu poštivanja unaprijed objavljenih termina odvoza.

Građane također pozivaju da prijave neodgovorno odlaganje otpada komunalnom redarstvu putem e-maila ili telefona, uz dostavu osnovnih podataka o počinitelju, poput imena i prezimena ili registracijske oznake vozila, a poželjna je i fotografija prekršaja. Cilj je zajedničkim djelovanjem očuvati urednost i izgled grada.