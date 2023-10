Cirkus kakav se ne pamti: Kaos nakon meča Danisa i Logana Paula

Boksački meč YouTubera Logana Paula i majstora brazilskog jiu-jitsua Dillona Danisa završio je pobjedom Paula nakon diskvalifikacije njegovog suparnika, koji se pred kraj meča odbijao boriti prema boksačkim pravilima. Danis je u meču bio u podređenom položaju, no više o borbi priča se o kaosu na njenom kraju, piše Index.

Danis je u završnici meča dugog šest rundi pokušao nedopuštenim potezom srušiti YouTubera, nakon čega je sam pao, a Paul je potom nedozvoljenim udarcem, dok je Danis ležao, naciljao njegovu glavu. Izazvalo je to kaos u koji su bila uključena oba kuta boraca.

🤣😭Gullotine, hammer fist and then brawl pic.twitter.com/PoNwDYPXgS

🚨 BRAWL breaks out in the last seconds of the Logan Paul v. Dillon Danis fightpic.twitter.com/gNjIrwMQq0

