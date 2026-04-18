Čini se da će Žnjan i Riva sutra biti puni k'o šipak: Sutra ne radi nijedan shopping centar u gradu

Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. Neki su odlučili otvoriti svoja vrata, dok će drugi biti zatvoreni.

Donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje i gdje možete otići u nabavku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.

LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.

TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.

KAUFLAND - Trgovine će ove nedjelje biti zatvorene.

SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE.

PLODINE - Popis trgovina Plodina koji će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.

EUROSPIN - Eurospin će biti otvoren samo na nekim lokacijama. Koje su to i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.

STUDENAC - Neki će dućani i ove nedjelje biti na usluzi svojim kupcima. Je li i vaša trgovina na popisu, provjerite OVDJE.

JOKER - Ovaj trgovački centar u nedjelju neće raditi.

MALL OF SPLIT - Sve nedjelje u travnju su neradne.

CITY CENTER ONE - Ne radi ove nedjelje.