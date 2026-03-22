ČILIĆ SE VRATIO! Dramatična pobjeda u Miamiju

Marin Čilić izborio je plasman u treće kolo Miami Open nakon dramatične i iscrpljujuće pobjede protiv Brandon Nakashima.

Iskusni hrvatski tenisač do pobjede je stigao nakon velikog preokreta. Prvi set izgubio je uvjerljivo (2:6), no u nastavku susreta podigao je razinu igre i uz jedan break prednosti osvojio drugi set rezultatom 6:4.

Odlučujući treći set donio je pravu dramu. Iako nije bilo break prilika, napetost je rasla kako se meč bližio kraju, a odluka je pala u tie-breaku. Nakashima je poveo 3:1, no Čilić se vratio i preokrenuo na 5:4. Amerikanac je potom uzvratio mini breakom, a u završnici su obojica imali svoje prilike.

Čilić je prvo propustio meč-loptu, ali je zatim spasio protivnikovu odličnim servisom. U nastavku je stigao do nove prilike i iskoristio je sjajnim bekend returnom za veliku pobjedu i plasman dalje.

Ova pobjeda ima dodatnu težinu jer je riječ o njegovom prvom ulasku u treće kolo turnira iz Masters serije nakon više od tri godine, ujedno i svojevrsnoj revanši za raniji poraz od Nakashime u Delray Beachu.

U sljedećem kolu Čilića očekuje veliki izazov, dvoboj protiv Alexander Zverev, trenutačno četvrtog tenisača svijeta.