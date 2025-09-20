Close Menu

Cili Split na nogama zbog derbija, kafiće preplavila bila boja

FOTO Oni koji nisu na Poljudu, zauzeli su pozicije u kafićima

Danas u 17 sati na rasporedu je jedan od najvažnijih susreta hrvatskog nogometa. Hajduk Split na Poljudu dočekuje Dinamo Zagreb u sedmom kolu SuperSport HNL-a, a napetosti rastu kako među navijačima, tako i u prometu diljem grada.

Ovo je prvi veći obračun Hajduka i Dinama u ovoj sezoni, a ulog je velik. Momčadi su trenutačno izjednačene na vrhu tablice, što susret čini ključnim u borbi za vodeću poziciju. Očekuje se pun Poljud i gromoglasna podrška navijača s obje strane.

FOTO Gužve su posvuda pred derbi

Već od ranog poslijepodneva Splitom vlada posebna atmosfera. Gužve se stvaraju na glavnim cestama koje vode prema Poljudu, a policija pojačano nadzire kretanje navijača kako bi spriječila moguće incidente. Kafići i restorani u centru grada puni su do posljednjeg mjesta, navijačke pjesme orile su se Rivom i okolnim ulicama, dok se more bijelih dresova slijeva prema stadionu.

