Cili Split na nogama zbog derbija, kafiće preplavila bila boja

Danas u 17 sati na rasporedu je jedan od najvažnijih susreta hrvatskog nogometa. Hajduk Split na Poljudu dočekuje Dinamo Zagreb u sedmom kolu SuperSport HNL-a, a napetosti rastu kako među navijačima, tako i u prometu diljem grada.

Ovo je prvi veći obračun Hajduka i Dinama u ovoj sezoni, a ulog je velik. Momčadi su trenutačno izjednačene na vrhu tablice, što susret čini ključnim u borbi za vodeću poziciju. Očekuje se pun Poljud i gromoglasna podrška navijača s obje strane.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Već od ranog poslijepodneva Splitom vlada posebna atmosfera. Gužve se stvaraju na glavnim cestama koje vode prema Poljudu, a policija pojačano nadzire kretanje navijača kako bi spriječila moguće incidente. Kafići i restorani u centru grada puni su do posljednjeg mjesta, navijačke pjesme orile su se Rivom i okolnim ulicama, dok se more bijelih dresova slijeva prema stadionu.