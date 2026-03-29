Cijene servisa automobila dosegle nove rekorde, evo na što najviše odlaze novci

Inflacija udara sa svih strana, a ni servisi automobila tu nisu iznimka, štoviše. Istraživanje Njemačkog saveza osiguratelja (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) pokazalo je znatan porast cijena rezervnih dijelova i satnica rada.

Aktualna analiza šteta tvrtke CarGarantie Versicherungs AG također potvrđuje ovaj trend. Rast troškova popravka vozila traje već godinama, a nastavio se i u 2025. godini te je prošle godine dosegnuo nove rekorde, prenosi Automobiliona.

Cijena prosječnog popravka

Tako su prosječni troškovi popravka u 2025. godini narasli na 764 eura, dok su godinu ranije iznosili također visokih 718 eura. Tvrtka CarGarantie je analizirala oko milijun isteklih jamstva za nova i rabljena vozila kako bi utvrdila prosječne troškove popravka.

Rezultati pokazuju sljedeće: dok se znatan rast troškova s jedne strane može pripisati globalnim gospodarskim izazovima, sve veća tehnološka složenost modernih vozila dodatno opterećuje cijenu. Električni sklopovi, elektronički upravljački sustavi i velik broj osjetljivih komponenti izuzetno su osjetljivi na kvarove – a popravci su time sve zahtjevniji.

Vlasnici vozila sve osjetljivije reagiraju na rastuće troškove. Prema najnovijim podacima iz DAT Reporta 2026, gotovo 60% vlasnika navodi da zbog visokih cijena rjeđe posjećuju servise.

Razlike između noih i rabljenih automobila

Motor ostaje i dalje najskuplja sklopna jedinica kod rabljenih vozila. Njegov udio u ukupnom iznosu štete iznosi 24,2% u 2025. godini (26% u 2024.). Sustav goriva, uključujući turbopunjač, slijedi sa 17,2% (prethodna godina: 17,7%), dok električni sustav raste s 12,9 na 13,6%.

Kod novih vozila trend posljednjih godina postaje još izraženiji. Električni sustav u 2025. doseže udio od 19,3% i time prvi put prestiže motor. Motor pada na drugo mjesto s 16,9% (prethodna godina: 18,4%), a iza njega slijedi sustav goriva s 13,4% (prethodna godina: 15,5%).

Također i u pogledu učestalosti šteta pojavljuje se ista slika. Električni sustav ostaje, kako kod novih tako i kod rabljenih vozila, najčešće pogođen dio. S rastućom složenošću raste i intenzitet popravaka, ali i vjerojatnost kvarova.

Kod rabljenih vozila na drugom mjestu nalazi se sustav goriva, uključujući turbopunjač, dok se kod novih vozila na drugom mjestu nalazi komfortna elektronika. Treće mjesto zauzima kod rabljenih vozila motor, a kod novih vozila sustav goriva.

Kod rabljenih vozila u 2025. godini 27,5% kvarova pojavilo se unutar prvih 5.000 kilometara, dok je 20% šteta zabilježeno tek nakon više od 25.000 kilometara. Također, 26,7% kvarova nastupa tek nakon više od 360 dana, prenosi Automobiliona.

“Razvoj potvrđuje naša očekivanja. Već je u proteklim godinama bilo vidljivo da će se troškovi popravka, zbog globalne gospodarske situacije, međunarodnih kriza i sve složenije tehnologije vozila, i dalje povećavati. To što sada dosežemo granicu od više od 760 eura naglašava koliko snažno međusobno isprepleteni čimbenici djeluju na automobilsku industriju”, rekao je dr. Marcus Söldner iz tvrtke CarGarantie.

“Trenutno nije na vidiku brzo poboljšanje situacije. Tim je važnije dosljedno se zaštititi od ovih rizika – kako za trgovce, tako i za krajnje kupce“, upozorava.