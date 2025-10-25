Cijene pizze u Hrvatskoj skočile puno više nego u ostatku Europe

Prema najnovijim podacima Eurostata, cijene pizze u mnogim su europskim državama u posljednjih godinu dana porasle - a Hrvatska je među zemljama s najvećim poskupljenjem. Analiza, koja uspoređuje kolovoz 2024. i kolovoz 2025., pokazuje da je u Hrvatskoj pizza poskupila čak 7.2 posto, čime se naša zemlja našla na samom vrhu ljestvice.

Hrvatska predvodi europski rast cijena pizze

Odmah iza Hrvatske je Latvija, gdje je zabilježeno poskupljenje od 6.6 posto, dok je u Mađarskoj cijena porasla 5.3 posto, u Grčkoj 5.1 posto, a u Rumunjskoj 5 posto. U Češkoj je pizza skuplja 2.7 posto, u Bugarskoj i Italiji po 2.6 posto, u Nizozemskoj i Austriji po 2.5 posto, a u Poljskoj 2.2 posto. U Portugalu je rast cijene bio 1.7 posto, u Slovačkoj 1.5 posto, dok je prosjek Europske unije 1 posto, a u Sloveniji 0.9 posto.

S druge strane, u nekoliko je zemalja pizza tijekom protekle godine pojeftinila. U Finskoj je zabilježen pad cijene od 1 posto, u Njemačkoj 1.2 posto, u Belgiji 1.4 posto, u Španjolskoj 1.6 posto, a u Irskoj 1.8 posto. Još veće pojeftinjenje bilježe Danska s 2.4 posto i Luksemburg s 2.9 posto.

Hrvatska tako predvodi europski rast cijena pizze, čak sedam puta iznad prosjeka Unije, dok se u nekim zapadnoeuropskim državama trendovi kreću u suprotnom smjeru - prema jeftinijim zalogajima, piše Index.