Cijene goriva rastu: Ovih 6 navika može vam smanjiti potrošnju i do 30 posto

Zbog poremećaja na globalnom tržištu nafte i rasta cijena goriva, racionalna vožnja postaje sve važnija. Dobra vijest je da se jednostavnim promjenama u navikama potrošnja može smanjiti i za više od 30 posto.

Autoportal.hr donosi ključne mjere koje mogu donijeti konkretne uštede.

1. Birajte vrijeme i rutu putovanja

Vožnja u gužvi, česta zaustavljanja i spora kolona značajno povećavaju potrošnju. Ako je moguće, izbjegavajte vršne termine i birajte protočnije rute, čak i ako su nešto duže. Navigacijske aplikacije mogu pomoći u pronalasku optimalnog puta.

2. Provjeravajte tlak u gumama

Prenizak tlak povećava otpor kotrljanja i može povećati potrošnju i do 5 posto. Preporučuje se redovita provjera svakih 10 do 15 dana te održavanje tlaka prema preporuci proizvođača.

3. Uklonite nepotreban teret

Svaki dodatni kilogram povećava potrošnju. Višak stvari u prtljažniku ili krovni nosači koje ne koristite mogu povećati potrošnju i za više od 10 posto.

4. Redovito održavajte vozilo

Neispravno ili loše održavano vozilo troši više goriva. Prljavi filteri, neispravni sustavi ubrizgavanja ili zapušten servis izravno povećavaju potrošnju.

5. Prilagodite stil vožnje

Nagla ubrzanja i kočenja značajno povećavaju potrošnju. Umjerena i ujednačena vožnja može smanjiti potrošnju i za više od 10 posto. Veće brzine dodatno povećavaju potrošnju – već 20 posto veća brzina može značiti i preko 30 posto veću potrošnju.

6. Umjereno koristite klimu

Klima uređaj dodatno opterećuje motor i povećava potrošnju. Preporučuje se umjerena uporaba, uz temperaturu u vozilu između 23 i 25 stupnjeva.

U uvjetima rasta cijena goriva, male promjene u svakodnevnim navikama mogu donijeti velike uštede, ali i produžiti vijek trajanja vozila te povećati sigurnost na cesti.