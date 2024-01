CIBONA – ZADAR 71-88: Zadar porazio Cibonu u Zagrebu

Zadar je danas od 20:00 sati igrao protiv Cibone utakmicu 18. kola AdmiralBet ABA lige. Bolji su bili Zadrani koji su slavili rezultatom 71:88. Prva je četvrtina otišla na stranu Cibone (20:11), a preostale tri na stranu Zadra (16:29, 22:26, 13:22).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Božić 22, 8sk, 6as, 1blk, a potom Mazalin 15, 3sk, 4as, 2ukr, 1blk; Lakić 14, 6sk, 8as, 3ukr; Drežnjak 14, 5sk, 1as, 1ukr; Davis 11, 2sk, 2as, 2ukr; Žganec 8, 7sk, 1as; Vujačić 4, Mekić 1sk, Grbić, Jambrović, Klarica i Ramljak.

Zadar će iduću utakmicu odigrati protiv Dubrovnika u gostima 4. veljače u sklopu 20. kola Favbet Premijer lige.

Danijel Jusup, trener Zadra: Bili smo umorni ali Luku smo uspjeli osposobiti i dobiti igrača više. Osim prvog dijela u kojem smo loše stajali u defenzivnom skoku, cilj nam je bilo zaustaviti Ciboninu pas igru. Čim toga nema njihov postotak za tricu se smanjuje i teže im je igrati. Napravili smo dobru pripremu, pobijedili smo i ja igračima čestitam na tome. Cilj nam je da svaku utakmicu igramo dobro, pokušamo pobijediti, nadigravati se. Nije da moramo ući u play off, ali veseli da se približavamo tom gornjem domu. Hoće li to biti peto, četvrto, osmo ili deveto mjesto manje je bitno. Ramljak još nije bio spreman, sigurno će još sedam do deset dana trenirati po posebnom programu.

Dino Repeša, trener Cibone: Čestitam protivniku na pobjedi. Bili su konstantniji iako smo počeli jako dobro, kako smo planirali, u napadu i obrani, imali smo dubinu. Nažalost tri crne minute krajem druge četvrtine Zadar radi seriju 13:0. To je nekako odvelo susret na drugu stranu. Sve je to bilo na dvije lopte, ali opet imamo kontru za minus 2, gubimo loptu i idemo na minus 7. Ti završeci četvrtina po meni su odlučili pobjednika.