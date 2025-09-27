Chef otkriva trik od sedam minuta za najsočniji losos ikad

Losos je popularan izbor za brzi i zdravi obrok tijekom tjedna, no vrlo lako može postati suh i bezukusan ako se ne pripremi na pravi način. To je ukusna masna riba, prepuna omega-3 masnih kiselina i vitamina B skupine koji su ključni za zdravlje srca i živčanog sustava. Ipak, pravilno ga pripremiti može biti pravi izazov.

Iako mnogi preporučuju prženje na tavi, za kuhare amatere to često završi ljepljenjem kožice za dno i presušenim mesom. Srećom, glavni kuhar Connor Robson iz modernog talijanskog restorana Bar Gigi podijelio je svoje profesionalne savjete. Umjesto prženja, chef predlaže metodu koja jamči sočnost i savršenu teksturu.

Tajna je u salamurenju i poširanju

Robson objašnjava kako izbjeći najčešću grešku – predugu termičku obradu. Njegova metoda sastoji se od dva ključna koraka: kratkog salamurenja i nježnog poširanja.

"Losos je sjajna masna riba, nježne i listaste strukture. Jedan od najukusnijih načina pripreme je da ga prvo salamurite u mješavini jednakih dijelova soli i šećera na 20 minuta. Nakon toga ga isperite u ledeno hladnoj vodi i dobro osušite papirnatim ručnikom", savjetuje Robson.

"Poširanje lososa u masnoći idealan je način da se izbjegne isušivanje i da se jelu doda vlažnost. Uzmite 200g neslanog maslaca, pomiješajte ga sa sokom polovice limuna i koricom cijelog limuna te u tome poširajte losos sedam do osam minuta", dodaje.

Kako znati da je gotovo? Chef kaže: "Losos bi trebao biti mekan na dodir i još uvijek ružičast iznutra. Ako primijetite izražene bijele linije između slojeva mesa, to je siguran znak da ste ga prekuhali."

Kao savršen prilog, Robson predlaže klasičnu kombinaciju – kremasti hollandaise umak, blanširane šparoge i pečeni komorač. Sjajan trik za održivost je iskoristiti maslac od poširanja lososa kao bazu za pripremu umaka, prenosi Net.hr.

Recept: Poširani losos sa šparogama i hollandaise umakom

Ako želite isprobati ovaj brzi, a opet elegantni recept, chef Robson je podijelio sve detalje.

(za četiri osobe)

Sastojci

Za losos:

4 fileta lososa (jedan po osobi)

Sol

Šećer

200g neslanog maslaca

2 limuna (sok od polovice jednog i korica drugog)

Za hollandaise umak:

2 žumanjka

200g maslaca (iskoristite onaj od poširanja lososa)

15 ml octa od bijelog vina

Sol i papar po ukusu

Za prilog:

12 stapki šparoga

1 glavica komorača

Sol i crni papar

Ružičasti papar u zrnu

1 žličica sjemenki komorača

1 grančica ružmarina

Maslinovo ulje

Priprema

Losos:

Napravite smjesu od jednakih dijelova soli i šećera. Količinu odredite tako da težinu ribe podijelite s četiri (npr. za 800g ribe koristite 100g soli i 100g šećera). Utrljajte smjesu na losos i ostavite da stoji 20 minuta.

Temeljito isperite losos pod ledeno hladnom vodom i osušite ga.

U posudi otopite 200g maslaca sa sokom pola limuna i koricom cijelog limuna. U toj mješavini poširajte losos 7-8 minuta.

Kada je losos mekan na dodir i ružičast u sredini, izvadite ga iz maslaca.

Hollandaise umak:

U posudi pjenjačom umutite dva žumanjka s 15 ml octa.

Stavite posudu iznad pare (bain-marie) i nastavite mutiti dok žumanjci ne postanu blijedi, pjenasti i gusti.

Polako ulijevajte topli maslac u kojem se poširala riba, neprestano miješajući dok se umak ne sjedini i emulgira.

Začinite solju i paprom po ukusu.

Šparoge i komorač:

Dok se riba kuha, blanširajte šparoge u kipućoj slanoj vodi 60 sekundi, a zatim ih odmah prebacite u ledenu vodu da zadrže boju.

Komorač narežite na četvrtine. Začinite ga solju, paprom, maslinovim uljem, ružičastim paprom, sjemenkama komorača i grančicom ružmarina.

Pecite komorač u pećnici zagrijanoj na 180°C između 12 i 18 minuta.

Poslužite losos s pečenim komoračem i šparogama te sve bogato prelijte toplim hollandaise umakom.