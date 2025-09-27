Chef otkriva trik od sedam minuta za najsočniji losos ikad

Losos je popularan izbor za brzi i zdravi obrok tijekom tjedna, no vrlo lako može postati suh i bezukusan ako se ne pripremi na pravi način. To je ukusna masna riba, prepuna omega-3 masnih kiselina i vitamina B skupine koji su ključni za zdravlje srca i živčanog sustava. Ipak, pravilno ga pripremiti može biti pravi izazov.
Iako mnogi preporučuju prženje na tavi, za kuhare amatere to često završi ljepljenjem kožice za dno i presušenim mesom. Srećom, glavni kuhar Connor Robson iz modernog talijanskog restorana Bar Gigi podijelio je svoje profesionalne savjete. Umjesto prženja, chef predlaže metodu koja jamči sočnost i savršenu teksturu.
Tajna je u salamurenju i poširanju
Robson objašnjava kako izbjeći najčešću grešku – predugu termičku obradu. Njegova metoda sastoji se od dva ključna koraka: kratkog salamurenja i nježnog poširanja.
"Losos je sjajna masna riba, nježne i listaste strukture. Jedan od najukusnijih načina pripreme je da ga prvo salamurite u mješavini jednakih dijelova soli i šećera na 20 minuta. Nakon toga ga isperite u ledeno hladnoj vodi i dobro osušite papirnatim ručnikom", savjetuje Robson.
"Poširanje lososa u masnoći idealan je način da se izbjegne isušivanje i da se jelu doda vlažnost. Uzmite 200g neslanog maslaca, pomiješajte ga sa sokom polovice limuna i koricom cijelog limuna te u tome poširajte losos sedam do osam minuta", dodaje.
Kako znati da je gotovo? Chef kaže: "Losos bi trebao biti mekan na dodir i još uvijek ružičast iznutra. Ako primijetite izražene bijele linije između slojeva mesa, to je siguran znak da ste ga prekuhali."
Kao savršen prilog, Robson predlaže klasičnu kombinaciju – kremasti hollandaise umak, blanširane šparoge i pečeni komorač. Sjajan trik za održivost je iskoristiti maslac od poširanja lososa kao bazu za pripremu umaka, prenosi Net.hr.
Recept: Poširani losos sa šparogama i hollandaise umakom
Ako želite isprobati ovaj brzi, a opet elegantni recept, chef Robson je podijelio sve detalje.
(za četiri osobe)
Sastojci
Za losos:
- 4 fileta lososa (jedan po osobi)
- Sol
- Šećer
- 200g neslanog maslaca
- 2 limuna (sok od polovice jednog i korica drugog)
- Za hollandaise umak:
- 2 žumanjka
- 200g maslaca (iskoristite onaj od poširanja lososa)
- 15 ml octa od bijelog vina
- Sol i papar po ukusu
Za prilog:
- 12 stapki šparoga
- 1 glavica komorača
- Sol i crni papar
- Ružičasti papar u zrnu
- 1 žličica sjemenki komorača
- 1 grančica ružmarina
- Maslinovo ulje
Priprema
Losos:
Napravite smjesu od jednakih dijelova soli i šećera. Količinu odredite tako da težinu ribe podijelite s četiri (npr. za 800g ribe koristite 100g soli i 100g šećera). Utrljajte smjesu na losos i ostavite da stoji 20 minuta.
Temeljito isperite losos pod ledeno hladnom vodom i osušite ga.
U posudi otopite 200g maslaca sa sokom pola limuna i koricom cijelog limuna. U toj mješavini poširajte losos 7-8 minuta.
Kada je losos mekan na dodir i ružičast u sredini, izvadite ga iz maslaca.
Hollandaise umak:
U posudi pjenjačom umutite dva žumanjka s 15 ml octa.
Stavite posudu iznad pare (bain-marie) i nastavite mutiti dok žumanjci ne postanu blijedi, pjenasti i gusti.
Polako ulijevajte topli maslac u kojem se poširala riba, neprestano miješajući dok se umak ne sjedini i emulgira.
Začinite solju i paprom po ukusu.
Šparoge i komorač:
Dok se riba kuha, blanširajte šparoge u kipućoj slanoj vodi 60 sekundi, a zatim ih odmah prebacite u ledenu vodu da zadrže boju.
Komorač narežite na četvrtine. Začinite ga solju, paprom, maslinovim uljem, ružičastim paprom, sjemenkama komorača i grančicom ružmarina.
Pecite komorač u pećnici zagrijanoj na 180°C između 12 i 18 minuta.
Poslužite losos s pečenim komoračem i šparogama te sve bogato prelijte toplim hollandaise umakom.