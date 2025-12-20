Četvrtu adventska svijeću u Đardinu upalili štićenici Maestrala. Izrazili su svoje želje

Grad je ove subote bio ispunjen blagdanskim duhom, zajedništvom i glazbom, uz raznovrstan program za sve generacije koji se odvijao na više gradskih lokacija.

Blagdanska događanja započela su već u jutarnjim satima bogatim dječjim i obiteljskim sadržajima diljem Splita. Vožnje božićnim busom, kreativne i edukativne radionice u Đardinu, Muzeju grada Splita i Galeriji umjetnina, kao i predstave i koncerti na Pjaci, Prokurativama, Mertojaku, u Stobreču i Slatinama, privukli su brojne posjetitelje. Posebnu atmosferu stvorilo je i tradicionalno kolendavanje starom gradskom jezgrom, koje je gradske ulice ispunilo pjesmom i blagdanskom radošću.

Središnji simbolički trenutak dana održan je u 17 sati u Đardinu, gdje je zapaljena četvrta, ujedno i posljednja adventska svijeća. U prigodnom programu nastupili su Dječji zbor Oratorij Kman i Dječji zbor Crkve Gospe od Zdravlja, a događaj je simbolično označio ulazak u završnicu adventskog vremena i intenzivnije iščekivanje Božića.

„Božić je došao u grad. Pozivam sve građane na duhovni koncert na Pjaci i svima želim sretan Božić i uspješnu novu godinu“, poručio je gradonačelnik Šuta.

Blagdanske poruke stigle su i od najmlađih. Jedan štićenik Dječjeg doma Maestral rekao je kako mu je božićna želja „mir i ljubav, ali i da Hajduk bude prvak“.

Vrhunac večeri očekuje se u samom srcu grada, gdje se od 19 sati na Pjaci održava koncert duhovne glazbe. Na koncertu nastupaju Albina, Vanessa Mioč i fra Marin Karačić, uz pratnju Adeo benda.