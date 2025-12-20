Četvrta adventska svijeća upaljena u Đardinu. Večeras koncert Hrvatskih ruža u Lukšiću

U duhu nadolazećih blagdana večeras je u Đardinu u Kaštel Novom upaljena četvrta adventska svijeća. Službu riječi i obred paljenja četvrte adventske svijeće predvodio je don Gabrijel Kamber, župnik Župe sv. Petra ap. iz Kaštel Novog, a svijeću je upalio gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović.

Četvrta adventska svijeća koju danas palimo je svijeća anđela i donosi – ljubav. Ta svijeća se zove još i Anđeoska svijeća. Njome se prisjećamo onih koji su prvi objavili rođenje Spasitelja cijelog svijeta.

Ovu manifestaciju posebnom su učinili: klapa Gabine, klapa Sveti Jeronim, Gradski dječji zbor „Kaštelanski tići”, Župni zbor Svetog Jeronima iz Kaštel Gomilice te Župni zbor Svetog Jurja mučenika iz Kaštel Sućurca, pjevajući prihodne duhovne napjeve.

Nakon obreda svi prisutni zasladili su se kolačima i ugrijali toplim napitcima koje su priredile vrijedne ruke umirovljenika iz udruge Lažani.