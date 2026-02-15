Četvorica pucala iz plinskih pištolja na svadbi, policija prekinula slavlje

Svadbeno slavlje u Krapini u subotu je naglo prekinuto nakon dojave o pucnjavi iz vozila koja su se kretala u svadbenoj koloni. Policija je izlaskom na teren utvrdila da su četvorica mlađih muškaraca pucala iz plinskih pištolja i time remetila javni red i mir, dok je jedan od njih opasnom vožnjom doveo u pitanje sigurnost pješaka.

Istragom je potvrđeno da je iz dva osobna automobila ispaljeno više hitaca iz plinskih pištolja koji su u legalnom vlasništvu 25-godišnje žene i 28-godišnjeg muškarca. Osumnjičeni su 25-godišnjak, 23-godišnjak, 21-godišnjak i 20-godišnjak, svi hrvatski državljani.

Dodatno, 25-godišnjak se sumnjiči da je na Trgu Ljudevita Gaja u Krapini naglo povećavao brzinu, tjerajući motor do visokih okretaja, pri čemu su pogonski kotači proklizavali. Takvim je ponašanjem ugrozio 58-godišnjeg pješaka koji je u tom trenutku prelazio cestu.

Policija je 20-godišnjaku oduzela jedan plinski pištolj, dok su od 25-godišnjaka zaplijenjeni drugi pištolj i automobil kojim je upravljao.

Sva četvorica tijekom dana bit će privedena sudu, uz prijedlog novčanih kazni u iznosu od 3.000 eura po osobi. Istraga se nastavlja, a policija utvrđuje i eventualnu odgovornost vlasnika plinskih pištolja te moguće sudjelovanje drugih osoba u incidentu.