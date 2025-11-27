Četvero mrtvih u teškoj nesreći u Vojvodini: Kombi udario u parkirani stroj

Četiri osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći koja se u četvrtak ujutro dogodila na magistralnoj cesti Ruma–Irig, u blizini mjesta Paletare na sjeveru Srbije.

U nesreći su ozlijeđene još tri osobe. Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 6.30 sati kada je putnički kombi, s registracijskim oznakama Bačke Palanke, iz još nepoznatih razloga udario u parkirani cestovni stroj.

Na terenu su vatrogasci, hitne službe i nadležni tužitelj, a promet za teretna vozila je obustavljen, dok putnička vozila prolaze usporeno. Ozlijeđeni putnici prevezeni su u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, gdje im je pružena liječnička pomoć, prenosi Radio-televizija Srbije.