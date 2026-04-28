Četvero mrtvih u susjedstvu. Jurio 130km/h u krivom smjeru, zabio se u auto pun mladih

U frontalnom sudaru na autocesti Šabac-Ruma u Srbiji poginule su četiri osobe, a liječnici beogradskog Hitnog centra bore se za život 22-godišnjaka. Do tragedije je došlo kada se vozač Forda beogradskih registarskih oznaka, krećući se suprotnim smjerom brzinom od 130 kilometara na sat, izravno zabio u crni Golf. U njemu se nalazilo četvero mladih iz Rume koji su se, koristeći popularnu aplikaciju za dijeljenje prijevoza, uputili prema Sloveniji, piše Blic.

Upozorenje stiglo nekoliko minuta prije sudara

Samo nekoliko minuta prije nesreće stiglo je upozorenje. U 12:57 sati član jedne lokalne grupe na Viberu poslao je poruku vozačima: "Autocesta kod Šapca prema Rumi, čovjek vozi u suprotnom smjeru 130 na sat, pazite! Ford tamnosive boje. Ovaj će nekoga ubiti". Samo nekoliko minuta kasnije, oko 13 sati, dogodio se sudar.

U crnom Golfu nalazile su se četiri mlađe osobe iz Rume koje su, kako navode medijji, krenule na put za Sloveniju. Neslužbeni podaci govore da su poginuli mladić i djevojka iz Golfa koristili uslugu prijevoza putem jedne popularne aplikacije te su se tako našli u Golfu.

Četiri osobe mrtve, jedna kritično

Ukupno su u nesreći poginule četiri osobe. Na mjestu događaja preminule su tri: vozač Forda koji je skrivio sudar vozeći u suprotnom smjeru te mladić i djevojka, putnici u Golfu. Vozač Golfa, 24-godišnji M. P. iz Pocerskog Dobrića kod Šapca, prevezen je u teškom stanju u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, gdje je unatoč naporima liječnika podlegao teškim ozljedama, prenosi Index.

U Golfu se nalazio i 22-godišnji putnik. On je zadobio teške tjelesne ozljede i hitno je iz šabačke bolnice prebačen u Hitni centar u Beogradu, gdje mu se liječnici bore za život.

Nakon sudara promet na autocesti u smjeru Rume bio je potpuno obustavljen, a na mjesto događaja odmah su izašle ekipe vatrogasaca, hitne pomoći i policije. Oba vozila bila su potpuno uništena i zgužvana poput limenki.

Očevici o tragediji

"Išao je izravno u lijevu, brzu traku. Ljudi su mu blicali, trubili, ali nije usporavao. Djelovalo je kao da uopće ne shvaća da ide ravno u smrt", ispričao je jedan od očevidaca koji je za dlaku izbjegao sudar.

"Zatekao sam se među prvima na mjestu nesreće. Čak i za mene, koji se bavim prometnim nesrećama, prizor je bio mučan. Mladić iz Golfa ne izlazi mi iz glave. Strašno! I dalje ne razumijem kako je uspio ući u suprotan smjer, osim ako se svjesno polukružno okrenuo na petlji Ruma. Od petlje do mjesta nesreće treba 3-4 minute vožnje, a toliko je i prošlo od upozorenja na Viber grupi do nesreće. Kako, zašto? Ne znam. Osobno sam na brzoj cesti Šabac-Loznica gledao kako se stariji čovjek u Mercedesu A-klase beogradskih tablica okreće nasred ceste kako bi se vratio nekih 500 metara na isključenje. Sućut obiteljima stradalih", stoji u jednom od komentara na Instagram stranici "192_rs".

Istraga u nekoliko smjerova

Istraga koju vodi nadležno tužiteljstvo u Rumi ide u nekoliko smjerova. Čeka se obdukcija vozača Forda kako bi se utvrdilo je li bio pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili je posrijedi bilo iznenadno zdravstveno stanje.

Provjerava se i je li nova petlja kod Hrtkovaca jasno obilježena, iako stručnjaci tvrde da je nemoguće "slučajno" promašiti sve znakove zabrane. Oba vozila poslana su na izvanredni tehnički pregled.

Ovo je treći slučaj vožnje u suprotnom smjeru na toj dionici u posljednjih mjesec dana, što je alarm za sve nadležne službe da pojačaju kontrolu i dodatno osiguraju uključenja na brze ceste.