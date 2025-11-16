Četiri osobe ozlijeđene u nesreći, vatrogasci ih izvlačili iz smrskanog vozila

U noći sa subote na nedjelju, nešto nakon 1:20 sati, dogodila se teška prometna nesreća na dionici ceste između Svetog Đurđa i Hrženice, zbog koje su na teren izašli vatrogasci DVD-a Sveti Đurđ, DVD-a Hrženica, timovi hitne medicinske službe te policija.

Dojava o nesreći stigla je u 1:23 sati iz Vatrogasno operativnog centra Varaždin, nakon čega su vatrogasci iz Svetog Đurđa odmah krenuli prema mjestu događaja s navalnim i kombi vozilom te deset operativaca.

Po dolasku na cestu zatekli su četvero sudionika nesreće, od kojih su tri osobe još bile zarobljene u oštećenom vozilu.

Vatrogasci iz Svetog Đurđa i Hrženice pristupili su probijanju do unesrećenih i njihovoj imobilizaciji, a potom su u koordinaciji s timovima hitne medicinske službe izvukli ozlijeđene i prenijeli ih do vozila Hitne pomoći.

Na mjestu intervencije bili su i policijski službenici Policijske postaje Varaždin, koji su obavili očevid.

Detaljnije okolnosti nesreće bit će poznate nakon dovršetka policijskog izvješća.