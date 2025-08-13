Četiri dana za sv. Vicenca: Podgora, more, vesla, tradicija i vjera, pjesma, ples i pir!

Tradicionalna proslava Dani sv. Vicenca ove godine donosi četverodnevni program u trajanju od 15. do 18. kolovoza, vrijeme kada ljetna Dalmacija pruža ruke prema tradiciji, a Podgora se pretvara u pozornicu, kino pod zvijezdama, plesni podij i mjesto sakralnih i svečanih trenutaka u punom sjaju. Dani sv. Vicenca donose stari šušur, miris mora i ritam koji traje.

Općina Podgora i Turistička zajednica Općine Podgora pozivaju sve da im se pridruže u proslavi svetkovine, a posebno središnjeg dana – 17. kolovoza, kada se slavi dan zaštitnika sv. Vicenca.

„I ne bi se radilo ka je sv. Vicenco. Moga si, al’ svak je želija se opremit ranije. Na primjer, ubra’ trave, ubra’ lozovine – ako si ima živinu, a svak je ima živinu, ranili bi po kozu, ovcu. Tako da imamo šta davat živini u subotu i nediju. Unda tako – da moreš proslavit ta dva, tri dana.“

– usmena predaja iz knjige Smiljane Šunde

Oslobodite svoj raspored i prepustite se programu Dana sv. Vicenca:

Petak, 15. kolovoza – Filmska večer i DJ party uz domaćina večeri VK Biokovo

Večer počinje prigodnim filmom pod zvijezdama, a nakon toga DJ Renky i Mediteran bar čekaju da se, uz ritam vala, prepustite ljetnoj večeri.

Subota, 16. kolovoza – Sportsko jutro & večer zajedništva

Regata VK Biokovo, u čast slavne “krađe” relikvija sv. Vicenca i njihova prijenosa iz Makarske u Podgoru, ni ove godine neće proći bez slavodobitnika. Svi su pozvani podržati veslače, razgledati veslačke brodove i okušati se u utrci na ergometrima.

Večer donosi molitvu, folklor, zajedništvo i koncert podgorske dice, uz slatki kutak u etno-zbirci.

Nedjelja, 17. kolovoza – Središnji dan

Prije prvog gutljaja kave, Gradska glazba Makarska proći će mjestom i pozvati sve mještane i goste na veliku svečanost.

Sveta misa, folklor, sajam i fešta u Selu Podgora uz Academic bend ispunit će dušu i srce. Navečer more preuzima ulogu pozornice – panoramska vožnja i defile brodova.

Vrhunski završetak dana: velika koncertna večer s Alkicom, Vojkom V i Tribute to Dino Dvornik – glazbeni spektakl ljeta na rivijeri.

Ponedjeljak, 18. kolovoza – Završni dan uz sjetu i ples

U Selu Podgora, uz svetu misu, održat će se zatvaranje groba sv. Vicenca. Večer je rezervirana za sve nostalgičare – Podgorski pir uz KUD „Milan Kurtić“ i glazbu uživo na rivi.

Stari običaji, ples i pjesma – savršen kraj Dana sv. Vicenca.

I zato – dođite, Podgora vas zove!