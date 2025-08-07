Cesta odnijela još jedan život. Smrtno stradao vozač motocikla

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 17:24 na državnoj cesti DC-3 u Gornjem Jelenju, nedaleko od raskrižja za Crikvenicu, smrtno je stradao vozač motocikla, potvrdila je policija.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Vozač motocikla preminuo je na mjestu nesreće unatoč pokušajima pomoći.

Zbog očevida i policijskog postupanja, promet na toj dionici ceste u potpunosti je obustavljen. Iz policije su najavili da će više informacija biti poznato po završetku očevida. Trenutno se utvrđuju sve okolnosti i uzroci nesreće, piše Index.