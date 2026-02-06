Centar: Split odustao od nabave biostabilizatora, cijenu će platiti građani

"Posljednjih dana gradonačelnik Splita Tomislav Šuta govori da je odlagalište otpada Karepovac blizu zatvaranja, javno se hvali postotkom odvajanja otpada i govori o cilju od 50 %. Međutim, prije četiri godine, kad je za gradonačelnika došao Ivica Puljak, odvajanje otpada na izvoru u Splitu iznosilo je oko 15 %, a prije lokalnih izbora prošle godine 34,8 %. Danas, prema javno iznesenim podacima, riječ je o 28 %, što znači da je u samo šest mjeseci postotak odvajanja otpada pao za gotovo sedam postotnih poena“, poručila je na konferenciji za medije saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica Marijana Puljak.

Istovremeno je, dodaje, poništena nabava opreme jednog biostabilizatora, iako je postupak bio pred završetkom. „Odustalo se i od nabave dva dodatna biostabilizatora preko Fonda, ključnih za obradu i iskorištavanje biootpada. Riječ je o opremi koja je, prema procjenama struke, mogla podići stopu reciklaže na više od 50 % već do kraja 2025. godine i znatno smanjiti količinu otpada koja završava na Karepovcu“, pojasnila je Puljak.

Kako je istaknula, takva oprema mogla je produljiti rok trajanja Karepovca i smanjiti troškove građanima. Budući da se količina recikliranog i odloženog otpada ne smanjuje, samo zbog proteklih šest mjeseci, građani Splita će platiti penale u iznosu većem od cijene jednog biostabilizatora.

„Gradonačelnik Šuta uz to pokušava izbjeći odgovornost pa proziva okolne gradove i općine zbog otpada koji se odlaže na Karepovac. No, ti gradovi već traže alternativna rješenja, jer je svima jasno da Karepovac ulazi u završnu fazu i da više nije stabilna dugoročna opcija.

Drugim riječima, sustav puca po šavovima“, rekla je Puljak, dodajući da problem Karepovca nije nastao jučer.

„On je izravna posljedica činjenice da Regionalni centar za gospodarenje otpadom Lećevica godinama nije otvoren, a upravo Tomislav Šuta je godinama bio na čelu Lećevice. U tom razdoblju nije napravljen ključni iskorak da se centar otvori i da Split i okolne jedinice dobiju sustavno rješenje. Za taj neuspjeh odgovornost snose HDZ, Splitsko-dalmatinska županija i ljudi koji su tim projektom upravljali, a to je Tomislav Šuta“, zaključila je.

Prema riječima stručnjaka za gospodarenje otpadom dr. sc. Viktora Simončića, Split je imao realnu priliku stabilizirati Karepovac i produžiti mu vijek do otvaranja regionalnog centra u Lećevici. Ključnu ulogu imao je biootpad, koji čini najveći dio komunalnog otpada, a Split je već imao razvijen sustav njegova odvojenog prikupljanja, uključujući i ugostiteljske objekte.

„Poništena nabava opreme omogućila bi smanjenje količine otpada za odlaganje, sporije punjenje Karepovca i kontrolirano prijelazno razdoblje do otvaranja regionalnog centra, a postojali su i planovi da se obrađeni biootpad koristi u svrhe sanacije opožarenih područja. Ne možete istovremeno govoriti o cilju od 50 % reciklaže i ukidati alat bez kojeg se taj cilj ne može ostvariti, to su operativne i ekonomske činjenice“, rekao je Simončić.

“Najvažnija poruka je ona građanima Splita. Zbog neotvaranja Lećevice, čiji je rok sada pomaknut na 2028. godinu, i lošeg i neodgovornog upravljanja sustavom otpada, građani Splita i okolnih gradova će plaćati znatno više račune za odvoz otpada, možda i dvostruko skuplje, iako je to poskupljenje bilo moguće izbjeći“, istaknuo je pak zastupnik Damir Barbir.