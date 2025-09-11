Cemexovi volonteri pomogli obnoviti prostore udruge Moje dijete Solin

Zaposlenici Cemexa Hrvatska u volonterskoj akciji pomogli su bojenjem zidova osvježiti prostore Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete Solin.

Prepoznajući važnost volonterskog rada, Cemexovi zaposlenici sudjelovali su u radovima kojima je uređen prostor u kojem udruga djeluje, a potreban materijal i većinu pribora za izvođenje radova osigurao je partner Brodometalurgija.

„Održavamo stalne partnerske odnose s brojnim klubovima, udrugama i institucijama u našim lokalnim zajednicama, nastojeći svojim znanjima, stručnošću, ali i volonterskim radom doprinijeti poboljšanju kvalitete života u njima. Naši zaposlenici rado ulažu vrijeme u volonterske aktivnosti čiji je cilj unaprijediti kvalitetu života djece i mladih, naročito onih koji trebaju posebnu pomoć i skrb“, rekla je Merica Pletikosić, voditeljica održivog poslovanja Cemexa Hrvatska.

„Svaka pomoć koju dobivamo u našem radu je dobrodošla, ali posebno se radujemo ovakvim akcijama u kojima možemo ne samo zajednički raditi, nego i provesti vrijeme u druženju, što je našim korisnicima uvijek poseban doživljaj. Hvala Cemexovim volonterima što nam pomogli uljepšati prostor u kojem provodimo dosta vremena i koji je važno središte za roditelje i djecu s poteškoćama u razvoju u našem gradu, ali i šire“, izjavila je Ljubica Milković, predsjednica udruge Moje dijete Solin.

„Prilika da dam ruku pomoći svojim sugrađanima i iskoristim jedan svoj dan u nečemu drugačijem bili su mi motivacija za sudjelovanje u ovoj akciji. Volontiranje zaista ispunjava čovjeka i pruža posebnu vrstu zadovoljstva, pa potičem sve koji o tome razmišljaju da se upuste u takva iskustva i pomognu nekome kome je takva pomoć neprocjenjiva“, zaključila je volonterka Magdalena Majlat.

Ovo nije prva volonterska akcija u kojoj zaposlenici Cemexa pomažu ovoj udruzi. U 2023. godini pridružili su se akciji „Tu smo zbog vas!“, pruživši udruzi pomoć u uređivanju zelene površinu ispred njenih prostorija u Solinu. Akcija je pokrenuta u sklopu kampanje korporativnog volontiranja naziva „Hrvatska volontira“.