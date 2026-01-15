Čelnici klubova zastupnika Europskog parlamenta dali nedvosmislenu potporu Grenlandu i Danskoj

Čelnici klubova zastupnika Europskog parlamenta izrazili su nedvosmislenu potporu Grenlandu i Danskoj, poručivši da su svi pokušaji dovođenja u pitanje njihova suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti neprihvatljivi i suprotni međunarodnom pravu.

Konferencija predsjednika Europskog parlamenta u srijedu je usvojila izjavu kojom se potvrđuje snažna predanost multilateralizmu i međunarodnom poretku utemeljenom na pravilima. U izjavi se ističe da svaki pokušaj podrivanja suvereniteta Danske i Grenlanda predstavlja kršenje međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih naroda.

Sigurnost Arktika navodi se kao strateški prioritet Europske unije. Europski parlament naglašava kako je Europska unija čvrsto opredijeljena za zaštitu tog područja, ali i za poticanje održivog razvoja te jačanje suradnje s građanima arktičke regije, u skladu s europskom strategijom za Arktik.

U priopćenju se podsjeća da je Kraljevina Danska, uključujući Grenland, članica NATO-a te da uživa puna jamstva kolektivne sigurnosti Saveza. Europski parlament poručuje kako će nastaviti jačati europske obrambene sposobnosti i inzistirati na tome da države članice ispunjavaju svoje obveze u okviru NATO-a, uključujući kontinuirana ulaganja u obranu i snažnu prisutnost u arktičkoj regiji.

Naglašava se i da se sigurnost Arktika osigurava unutar NATO-ova okvira, dok Danska održava sporazume s ključnim partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, radi zaštite tog područja. Odluke koje se odnose na Dansku i Grenland, ističe se u izjavi, isključivo su u nadležnosti Danske i Grenlanda, u skladu s njihovim ustavnim aranžmanima i međusobnim sporazumima.

U tom se kontekstu podsjeća i na sporazum iz 1916. godine, kojim su Sjedinjene Američke Države priznale puni suverenitet Danske nad Grenlandom, potvrdivši da cijeli Grenland predstavlja danski teritorij. Svaki vanjski pokušaj promjene postojećeg statusa ocijenjen je neprihvatljivim.

Europski parlament posebno je osudio izjave administracije bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa o Grenlandu, ocijenivši ih otvorenim izazovom međunarodnom pravu, načelima Povelje Ujedinjenih naroda te suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti saveznice u NATO-u.

Takve su izjave, poručuju iz Europskog parlamenta, neprihvatljive i nemaju mjesta u odnosima između demokratskih partnera.

Na kraju, Europski parlament pozvao je Europsku komisiju i Europsko vijeće da definiraju konkretne i opipljive oblike potpore Grenlandu i Danskoj, u skladu s načelima Europske unije, međunarodnim pravom i NATO-ovom poveljom.