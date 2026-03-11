Čelan odgovorio Puljku: "Neka se pjeni koliko hoće, Arenu ćemo sanirati i ponovno otvoriti"

U svojoj reakciji poručio je kako će se objekt sanirati i ponovno staviti u funkciju.

„Neka se Puljak pjeni koliko hoće, Arenu ćemo sanirati i ponovno otvoriti“, naveo je Čelan.

Dodao je kako smatra da je „tužno gledati kako bivši gradonačelnik, osam mjeseci nakon poraza, iz objave u objavu prosipa žuč“.

Prema njegovim riječima, otkupom Arene spriječeno je daljnje propadanje objekta koje je, kako tvrdi, nastalo zbog zatvaranja u prethodnom mandatu.

Ističe i da su time otklonjeni potencijalni novi troškovi u milijunima eura, bankovna potraživanja te dugotrajni sudski procesi.

„Najvažnije od svega, pokretanjem sanacije Arenu ćemo već iduće godine vratiti u funkciju građana, sporta i događanja“, poručio je Čelan.