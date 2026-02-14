Čekate rješenje o novoj cijeni dopunskog? Ništa od toga, odmah morate platiti 15 eura

Dopunsko zdravstveno osiguranje već za veljaču morate platiti po novoj cijeni od 15 eura. Zavod za zdravstveno osiguranje korisnicima važećih polica ne šalje obavijest o promjeni uvjeta, već se podrazumijeva da su tu informaciju doznali iz medija, kako su potvrdili za portal Mirovina. Svi osiguranici su od 1. veljače 2026. obvezni plaćati novu cijenu police te podmiriti razliku u cijeni obračunatu od 1. veljače pa do sljedećeg datuma mjesečnog dospijeća, kako kažu iz HZZO-a.

Cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja preko HZZO-a porasla je za 60 posto od 1. veljače 2026. godine. Građani će tako plaćati 15 eura umjesto dosadašnjih 9,29 eura mjesečno. Na godišnjoj razini riječ je o povećanju sa 111 na 180 eura. Kako se polica plaća za tekući mjesec, to znači da veću cijenu trebate platiti već sada u veljači.

Poskupljenje obuhvaća i postojeće korisnike s važećom policom. Ako ste čekali da vam na kućne adrese prvo stigne rješenje ili obavijest s novim iznosima mjesečnih premija, uzaludno čekate jer ih HZZO ne šalje, piše Mirovina.

HZZO ne šalje pojedinačne obavijesti korisnicima

"Cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a javno je objavljena u Narodnim novinama, a odmah nakon usvajanja odluke HZZO je o tome putem medija i putem svoje web stranice obavijestio javnost. Stoga HZZO ne šalje pojedinačne obavijesti niti rješenja o poskupljenu cijene osiguranim osobama na kućne adrese", potvrdili su iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Nova cijena počela se primjenjivati od 1. veljače 2026. godine na sve trenutačno važeće, kao i na novougovorene police. Svi osiguranici su od 1. veljače 2026. obvezni plaćati novu cijenu police te podmiriti razliku u cijeni (alikvotni dio) obračunatu od 1. veljače pa do sljedećeg datuma mjesečnog dospijeća.

"Razlika u cijeni se iznimno obračunava u veljači zato što svaka polica ima različit datum mjesečnih dospijeća te se razlika u cijeni odnosi na dane od primjene nove cijene 1. veljače do datuma dospijeća u veljači. Osiguranici koji su uplatili godišnji iznos premije također će trebati podmiriti razliku u cijeni, pojašnjavaju iz HZZO-a.

Trebaju li građani sami računati razliku u cijeni?

Drugim riječima, HZZO je promijenio cijenu dopunskog zdravstvenog osiguranja usred važeće godišnje police, a da pritom ne obavještava korisnike osobno. Za HZZO se podrazumijeva da svi redovno prate Narodne novine i idu na stranice HZZO-a čitati vijesti. Osim što je pravno diskutabilno da niste obaviješteni o izmjeni sklopljenog ugovora, posebno je zabrinjavajuće očekivanje da starije osobe u ruralnom područjima trebaju iz medija doznati da moraju platiti skuplje dopunsko koje su već ranije ugovorili. Nadalje, korisnici bi očito sami trebali računati i razliku u cijeni prema datumu dospijeća, odnosno alikvotnog dijela kojeg navode. Pretpostavka je tako da će velika većina građana, bez obzira na tu razliku, uplatiti 15 eura, piše Mirovina.

"Vezano uz primjenu nove cijene i informiranje osiguranih osoba koje imaju dodatna pitanja vezano za dopunsko zdravstveno osiguranje, možemo reći da HZZO svakodnevno putem e-maila komunicira s osiguranicima te im daje sve potrebne upute i pojašnjenja, a ako nemaju pristup web stranici HZZO- a odnosno e-mailu, osiguranici se mogu javiti na besplatni info telefon 0800 79 89 ili mogu osobno doći u bilo koju ispostavu ili područni ured HZZO-a za dodatne informacije", zaključili su iz Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Provjerite imate li pravo na besplatno dopunsko

Umirovljenika koji imaju podmireno dopunsko osiguranje na teret državnog proračuna ukupno je 214.586. Od toga njih 121.358 imaju važeću policu na teret sredstava državnog proračuna po osnovi prihodovnog cenzusa. Ako živite sami, a mirovina ili neko drugo primanje vam ne prelazi 573,50 eura, od 1. siječnja 2026. ostvarujete pravo na besplatno dopunsko. Prihod u slučaju više članova kućanstva ne smije prelaziti 458,08 eura po članu.

Dio umirovljenika plaća dopunsko zdravstveno osiguranje obustavom na mirovinu. U tom slučaju korekcija iznosa premije, kao i ustega alikvotnog dijela premije, bit će napravljena automatski, na temelju razmjene podataka između HZZO-a i HZMO-a. Podsjetimo, zastupnik Nezavisne platforme Sjever, Ivica Baksa zatražio je od Zavoda za zdravstveno osiguranje da povuče odluku o naknadnoj naplati dopunskog zdravstvenog onima koji su godišnju policu već platili unaprijed.